Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom
V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu.
30.5.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyzval opozičné Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom. Informovali o tom z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Raši na progresívcov apeloval, aby podporili novelu ústavy, vďaka ktorej by ľudia mohli rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb.
„Chcete dať ľuďom možnosť priamo v ústave, aby referende rozhodli o predčasných voľbách, alebo im ju dať nechcete? Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať. A ak ste úprimne presvedčení, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud, potom mu dajte v ústave možnosť požiadať o predčasné voľby!“ adresoval hnutiu Raši.
Predmetným návrhom novely ústavy, ktorou strana Hlas navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom, by sa v najbližších dňoch mal zaoberať parlament. V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu.
„Už tri roky sme mohli takúto možnosť zakotvenú ústave. Ibaže poslanci Šeliga, Kolíková, Šipoš a ich ďalší kolegovia sa v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády. Pretože je vraj „elegantnejšie“, keď jediní, kto si môže skrátiť svoje volebné obdobie, sú samotní poslanci. Vtedy sme v Hlase sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť a teraz svoj sľub plníme,“ dodal Raši.
Zdroj: SITA.sk - Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom © SITA Všetky práva vyhradené.
Na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finále Ligy majstrov sa podieľajú aj slovenskí policajti
Takáč má jasno o budúcich parlamentných voľbách, Smer podľa neho pôjde do boja samostatne a zvíťazí
