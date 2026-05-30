 Sobota 30.5.2026
 Meniny má Ferdinand
 24hod.sk    Z domova

30. mája 2026

Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom


Tagy: Novela Ústavy SR Referendum skrátenie volebného obdobia

V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu. Predseda Národnej rady (NR) SR ...



30.5.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu.


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyzval opozičné Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom. Informovali o tom z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Raši na progresívcov apeloval, aby podporili novelu ústavy, vďaka ktorej by ľudia mohli rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb.

„Chcete dať ľuďom možnosť priamo v ústave, aby referende rozhodli o predčasných voľbách, alebo im ju dať nechcete? Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať. A ak ste úprimne presvedčení, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud, potom mu dajte v ústave možnosť požiadať o predčasné voľby!“ adresoval hnutiu Raši.

Predmetným návrhom novely ústavy, ktorou strana Hlas navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom, by sa v najbližších dňoch mal zaoberať parlament. V súčasnosti to ústava neumožňuje a volebné obdobie možno skrátiť len uznesením parlamentu.

„Už tri roky sme mohli takúto možnosť zakotvenú ústave. Ibaže poslanci Šeliga, Kolíková, Šipoš a ich ďalší kolegovia sa v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády. Pretože je vraj „elegantnejšie“, keď jediní, kto si môže skrátiť svoje volebné obdobie, sú samotní poslanci. Vtedy sme v Hlase sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť a teraz svoj sľub plníme,“ dodal Raši.


Zdroj: SITA.sk - Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom © SITA Všetky práva vyhradené.

