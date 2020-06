Na Bratislava Open 2020 sa zíde slovenská tenisová špička

Na tenisovom turnaji Bratislava Open 2020 sa na antukových dvorcoch Slovana predstaví celá slovenská špička. Doplní ju ôsma hráčka svetového rebríčka WTA Belinda Benčičová, Filip Polášek sa na turnaji predstaví vo dvojhre aj vo štvorhre. Bratislavský turnaj sa odohrá v rámci päťdielnej série Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna.



Pôvodný turnaj organizátori najskôr v marci pre pandémiu koronavírusu zrušili. Napokon sa však uskutoční, avšak v inej verzii ako medzinárodný mužský challenger. "Pre mňa bolo sklamaním, že sa turnaje nerozbiehajú a bol som už skeptický, ale sedeli sme u Maroša Vajdu a hovorili sme o tom, že by bolo dobré niečo zorganizovať. Dali sme hlavy dokopy a napokon sa turnaj uskutoční. Boli sme pod časovým tlakom, lebo sme nevedeli, ako a kedy uvoľní štát opatrenia. Som rád, že budeme môcť od stredy vidieť v Bratislave krásny tenis," povedal výkonný riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.

Na turnaji bude štartovať aj vlaňajší víťaz Norbert Gombos, ďalej Andrej Martin, Jozef Kovalík, Filip Horanský a aj semifinalista štvorhry vo Wimbledone 2019 a Australian Open 2020 Filip Polášek. Okrem štvorhry sa však Polášek predstaví aj vo dvojhre, v debli bude hrať spolu s Igorom Zelenayom. "Uvidíme, ako to dopadne. Som rád, že tento turnaj bude, Braňo Stankovič je skúsený organizátor a to je vidieť. Škoda, že nemôže prísť viac divákov, ale buďme radi, že sa takáto akcia vôbec môže uskutočniť."

Medzi favoritov na víťazstvo bude patriť Andrej Martin, ktorý je zo slovenských tenistov vo svetovom rebríčku najvyššie. Momentálne mu patrí 96. miesto. Martin uviedol, že sa na všetky turnaje Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna dopraví na bicykli. Okrem Bratislavy sa bude hrať v Piešťanoch, Žiline a Prešove. "Zvažoval som dopredu, koľko turnajov by som odohral, ale prišiel nápad s bicyklom a preto som si povedal, že si urobím výzvu a absolvujem všetky. Turnaje vnímam ako prípravu, bude na nich uvoľnenejšia atmosféra."



V ženskom pavúku sa okrem Benčičovej predstavia Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, či Rebecca Šramková. Kužmová uviedla, že kvalitnú previerku víta: "Uplynulé obdobie nebolo jednoduché, ale svojim spôsobom som si to užila, lebo som mala čas aj na veci, na ktoré som inak čas nemala. Som rada, že máme ťažké obdobie za sebou a teším sa z toho, že my Slováci sme boli zodpovední a zvládli sme pandémiu veľmi dobre."



Organizátori sú pripravení zvládnuť aj hygienické opatrenia. "Máme partnera, ktorý zabezpečí kompletnú hygienu, teda čistotu rúk a dezinfekcie. Budeme mať dostatočné množstvo stojanov. Môžeme privítať iba 500 divákov, budú mať k dispozícii podsedáky, ktoré ľudia dostanú pri vstupe na tribúnu, tie potom vrátia. Takto vieme zabezpečiť maximálny počet divákov, aby sme neporušili nariadenia vlády SR," dodal Stankovič.



Turnaj má dotáciu 20.000 eur, víťazi dostanú 3000 eur a finalisti 1500. Vo štvorhre si víťazi rozdelia 1000 eur, finalisti 500.