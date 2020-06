Žilina končí v Slovenskej basketbalovej lige, klub nepodá prihlášku

Po troch rokoch zmizne z basketbalovej mapy Slovenskej basketbalovej ligy mesto Žilina. Slávia totiž nepodá prihlášku do najvyššej súťaže v sezóne 2020/2021.



„Rozhodnutie prišlo z finančných dôvodov. Akcionári klubu spoločne a férovo povedali, že nie je z nich strany možné zabezpečiť financie tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom ročníku. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli nepodať prihlášku do nasledujúceho ročníka SBL. Všetci v klube sa zachovali férovo, voči hráčom, trénerom a organizáciám vyplatíme do konca tohto mesiaca podlžnosti, aby sme zanechali za sebou čistý stôl. Nie je to bežná situácia, ale vždy sme sa snažili hrať čestnú hru,“ povedal predseda správnej rady Jozef Galdun.