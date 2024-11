Na Bratislavskom hrade otvárajú výstavu Arte Castell Bratislava, vystavovať bude aj ministerka Šimkovičová či exposlankyňa Tabak

Umelci zo Slovenska i Švajčiarska

29.11.2024 (SITA.sk) - Na Bratislavskom hrade otvárajú medzinárodnú výstavu Arte Castell Bratislava. Vystavovať bude i slovenská ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) a poslankyne parlamentu, súčasná aj bývalá. Tou súčasnou je Jana Vaľová Smer-SD ), ktorá je aj spoluorganizátorkou výstavy obrazov a sôch.O svojej účasti informovala pred niekoľkými týždňami na sociálnej sieti, uviedla, že vystavovať budú umelci zo Slovenska i Švajčiarska, pričom záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 20. decembra.Trojicu vystavujúcich političiek uzatvára bývala poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabaková . Vernisáž druhého ročníka je v piatok v neskorých popoludňajších hodinách. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR vo výstavných priestoroch Bratislavského hradu.Ako vyplýva z informácií zverejnených na sociálnych sieťach občianskeho združenia SME ŽENY, Tabák by mala vystavovať dielo s názvom „Passion, sweat and blood".Šéfka slovenského rezortu kultúry predstaví na výstave dielo s názvom „The colour blue and the magic". Poslankyňa Vaľová zas bude vystavovať dielo s názvom „Joy I."Okrem slovenských političiek sú medzi umelcami, ktorých diela si bude možné pozrieť na výstave, napríklad Katarína Vidrová, Georgeta Abagiu, Bernhard Kramer, Ľubomír Miča, Eva Rehak, Jacqueline Brosi, Ingrid Mária Gábor, Imelda Steiger, Helena B. Klaus, Margareta Nomulner, Danica Paulíčková či Štefan Široký.Ministerka kultúry Šimkovičová v súvislosti s medializáciou jej účasti na výstave na sociálnej sieti poukázala na to, že v poslednom čase vníma v rozhovoroch a článkoch z oblasti kultúry volanie po slobode v kultúre a umení.„A teraz si otvorte sociálne siete a pozrite sa, čo spôsobí avízo o výstave na Bratislavskom hrade, kde budú vystavovať svoje diela tvorcovia nielen zo Slovenska ale aj zo Švajčiarska. No a tu tá sloboda, po ktorej tak liberáli a progresívci na tribúnach volajú, zrazu končí. Medzi umelcami, ktorí budú vystavovať sú totiž aj Šimkovičová, Tabaková a Vaľová," napísala.Dodala, že ich (progresívcov a liberálov) volanie po slobode v umení a kultúre je volaním po slobode len pre vyvolených. „Spomínané trio slobodne tvoriť nemôže. A už vôbec niekde svoje diela aj vystavovať,“ poznamenala.Šéfka rezortu kultúry doplnila, že maľovaniu sa venuje roky a je to pre ňu spôsob, ako si dobiť energiu a zabudnúť na bežné starosti.„Príde mi však až úsmevné, že ako ministerka kultúry musím najnovšie obhajovať, vysvetľovať, ba priam čeliť posmechu za to, že mám vzťah k umeniu a že práve to ma napĺňa… Ak si dobre spomínam, ešte pred rokom som dostávala otázky, či som vôbec niekedy bola v divadle," podotkla.Na záver uviedla, že všetci sú na výstavu pozvaní a bude rada, ak si na ňu nájdu čas. Zdôraznila tiež, že to, že jej rezort prevzal záštitu nad podujatím, je len formálny akt a finančne naň ministerstvo neprispelo.