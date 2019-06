Na Bratislavskom hrade štartuje One Day Jazz Festival

Na ilustračnej snímke saxofón. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Na Bratislavskom hrade štartuje v utorok jazzový festival slovenského bubeníka Martina Valihoru One Day Jazz Festival, ktorý symbolicky otvára aj Bratislavské kultúrne leto. Jedenásty ročník festivalu hostí svetové aj domáce hviezdy.zdôrazňuje riaditeľ festivalu Martin Valihora. Na úvod bratislavského koncertu sa tentoraz predstaví aj Ida Kelarová so svojim príbehom a projektom Čhavorenge v sprievode s československým jazzovým triom. Toto spojenie si návštevníci budú môcť vypočuť spolu s Bratislavským chlapčenským zborom a Idinými rómskymi chlapcami.Ida Kelarová pochádza z rómskej moravskej hudobnej rodiny. Jej otec Koloman Bitto bol známy rómsky muzikant. Po pôsobení v zahraničí sa v roku 1995 vrátila do Česka. V Bystrém na Českomoravskej vysočine založila Medzinárodnú školu pre ľudský hlas. Organizuje medzinárodné workshopy, multietnické projekty, rómsky festival Gypsy Celebration Hartmanice a v rôznych krajinách zakladá spevácke zbory s repertoárom rómskych piesní.V druhej časti otváracieho festivalu sa predstaví izraelská speváčka Achinoam Nini, známa pod umeleckým menom Noa. Jej hudba je označovaná ako elegantná zmes západnej, židovskej a arabskej kultúry. Na koncerte v Bratislave zaznie v spojení so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.naznačil Valihora snahu dramaturgie opäť divákov na záver odmeniť niečím jedinečným.Festival v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pravidelne pozýva na júnový otvárací koncert aj 200 stredoškolákov z bratislavských škôl a venuje im vstup zdarma: "Jazzovú náladu prenesie festival naprieč celým Slovenskom. Navštívi Banskú Štiavnicu, Žilinu a Košice, kde ponúkne formácie moderného jazzu ako Ari Hoenig Trio, predstavia sa aj Ovsepian, Camarda a Valihora Trio, Darkness Positive či Ochepovsky Project. "avizuje organizátor festivalu s tým, že po tejto šnúre letný One Day Jazz sa opäť vráti do Bratislavy, kde sa predstaví fenomenálny americký saxofonista Kenny Garrett - legenda, na ktorej vyrastali celé hudobné generácie.