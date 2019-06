REZORT KULTÚRY:Zachovaniu pamiatok pomôže i rozvoj tradičných remesiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Pomôcť v obnove národných kultúrnych pamiatok na Slovensku by mal aj rozvoj tradičných stavebných remesiel. Naznačuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v Koncepcii stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, momentálne predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Podľa rezortu by mal zámer prispieť nielen k navýšeniu počtu kvalifikovaných osôb, ktoré pomáhajú obnovovať pamiatkové objekty, ale tiež znížiť finančnú náročnosť takýchto procesov. "“ spresnil rezort v materiáli.Víziou ministerstva je preto sprístupniť databázy tradičných stavebných remeselníkov s referenciami pre oblasť obnovy pamiatok. Taktiež vytvoriť Centrum historického stavebného dedičstva, ktoré bude organizovať kurzy a vydávať certifikáty pre remeselníkov, budovať depozitár historických stavebných prvkov, experimentálne overovať technológie a zhromažďovať informácie z oblasti technológie obnovy.V rámci opatrení na zvýšenie personálneho potenciálu rezort spomína i vznik nových remeselne zameraných sociálnych podnikov v menej rozvinutých okresoch, inkubátorov remeselne zameraných stavebných firiem.“ naznačuje MK. Ministerstvo chce rozvíjať v spolupráci s rezortom školstva aj možnosť implementovať zameranie na tradičné stavebné remeslá do vzdelávania na stredných odborných školách a učilištiach.Ministerstvo v dokumente pripomína, že stavebno-technický stav pamiatkového fondu na Slovensku nie je dlhodobo uspokojivý. "uviedol rezort kultúry.