Na bratislavskom nábreží vznikne štvrť Eurovea City

Ilustračná snímka. Pohľad na na nábrežie Dunaja v okolí Pribinovej ulice v Bratislave z Tyršovho nábrežia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. júla (TASR) – Nová mestská štvrť Eurovea City na brehu Dunaja v Bratislave vznikne prepojením viacerých projektov. Okrem existujúcich Panorama City, Eurovea, Tower 115 do nej po dokončení budú patriť projekt Eurovea 2 aj administratívne budovy Panorama Business.V prvej fáze bude prioritné rozšírenie súčasnej Eurovea, malo by byť hotové do roku 2021. Následne to budú menšie projekty Eurovea City, povedal v piatok na tlačovej besede po prezentácii predseda predstavenstva spoločnosti J&T RE Peter Korbačka s tým, prvé návrhy verejných priestorov by mali byť známe na jeseň tohto roka. Do novej zóny majú patriť okrem verejných priestorov športoviská, parky, parkovanie aj verejná doprava. Stavebné práce by sa mali začať koncom roka 2018, respektíve začiatkom roka 2019.Zdôraznil, že električka je významný mestotvorný prvok a bude prínosom pre novú štvrť.povedal s tým, že s magistrátom komunikujú. V riešení sú výpočty a napojenia na potenciálne trasy do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice.konštatoval Korbačka. V súvislosti so štatútom významnej investície uviedol, že to nie je otázka dňa.Súčasťou novej štvrte má byť nové kongresové centrum pre 1500 až 2500 účastníkov. V súvislosti s parkovaním pre TASR povedal, že parkovacích plôch bude dostatok s preferenciou, aby boli v podzemí.Dominantou štvrte má byť obytná budova s výškou 168 metrov.povedal Korbačka.Návrh verejných priestorov v zóne má na starosti španielska krajinná architektka Beth Galí, ktorá pozná situáciu v tejto nábrežnej zóne. Na otázku TASR o rozdiele v tvorbe priestorov na nábreží mora a rieky uviedla, že v prípade morského nábrežia vytvára more prázdno, ktoré ide až po horizont.konštatovala Galí a ako príklad spomenula Paríž.Po dokončení a prepojení všetkých projektov bude mať administratíva asi 285.000 metrov štvorcových (m2), obchodné prevádzky a kongresové priestory 95.000 m2 a bytov má byť 1470. Celá zóna má mať v budúcnosti asi 3000 rezidentov, 40.000 pracujúcich a denná návštevnosť sa očakáva na úrovni 65.000 ľudí.