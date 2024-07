Na bratislavských cintorínoch platí zákaz zapaľovania sviečok, má sa tak predísť vzniku požiaru

15.7.2024 (SITA.sk) - Bratislavské mestské pohrebníctvo Marianum prijalo bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečnosti návštevníkov a predchádzania vzniku požiaru.Ako informuje vedúca obchodného oddelenia spoločnosti Katarína Šemberová, na bratislavských cintorínoch platí až do odvolania zákaz zapaľovania sviečok.„Zároveň je potrebné dodržiavať zákaz fajčenia na pohrebiskách. Marianum zabezpečí aj zvýšenú kontrolu dodržiavania opatrení," uviedla.„Dlhotrvajúce vysoké teploty, sucho, nízka vlhkosť vzduchu a vietor sú podmienky pre vznik a šírenie požiaru trávy či krovín," vysvetlila dôvod zákazu, ktorý platí oddnes až do odvolania.„Cintoríny sú otvorené od 7:00 do 20:00. Návštevníkom cintorínov v horúcich dňoch odporúčame, aby navštevovali hroby príbuzných buď v ranných hodinách, alebo podvečer, keď slnko nie je intenzívne. Zároveň pripomíname, aby ľudia nezabudli dodržiavať pitný režim,“ dodal riaditeľ Marianum Robert Kováč.