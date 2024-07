Z okupovaného Krymu odišla posledná ruská hliadková loď, hlási ukrajinské námorníctvo

Časť flotily je zničená

Rusi sa stiahli do Novorossijska

15.7.2024 (SITA.sk) - Z okupovaného ukrajinského polostrova Krym v pondelok odplávala posledná hliadková loď ruskej Čiernomorskej flotily. Ako referuje Kyiv Independent, povedal to hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk „Posledná hliadková loď ruskej Čiernomorskej flotily práve opúšťa náš Krym. Pamätajte na tento deň,“ napísal Pletenčuk na Facebooku.Podľa Pletenčuka hliadkové plavidlo Projekt 1135 nebolo nosičom riadených striel, ktoré Rusko používa na útoky na Ukrajinu, ale je vybavené inými zbraňami.„To naznačuje, že Rusi chápu, že musia opustiť Krym. Minimálne ich lode,“ povedal Pletenčuk.Ukrajina od začiatku rozsiahlej invázie opakovane útočí na ruské plavidlá. Podľa ukrajinskej armády je zničených alebo poškodených približne 30 % ruskej Čiernomorskej flotily.Úspešné ukrajinské útoky na okupovaný Krym prinútili Moskvu stiahnuť veľkú časť svojich námorných síl z polostrova do ruského prístavného mesta Novorossijsk, ktoré sa stalo kľúčovým prístavom pre ruskú Čiernomorskú flotilu.„Sféra vplyvu ruského námorníctva v Čiernom mori sa výrazne znížila a celý svet to dnes vidí,“ povedal hovorca ukrajinskej rozviedky Andrij Jusov