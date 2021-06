Na Buffalo sa usmialo šťastie aspoň v draftovej lotérii, najhorší tím NHL si bude vyberať ako prvý

Možno siahnu po obrancovi

Draft sa uskutoční opäť online

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Najhorší tím zámorskej hokejovej NHL v tohtosezónnej edícii základnej časti Buffalo Sabres získal "cenu útechy".V stredajšej draftovej lotérii sa na americký klub usmialo šťastie a žreb rozhodol o tom, že v druhej polovici júla si v drafte nováčikov budú vyberať hráča na prvom mieste.Sabres získali draftovú jednotku aj v roku 2018, rozhodli sa vtedy pre švédskeho obrancu Rasmusa Dahlina . Aj teraz by mohli siahnuť po bekovi, jedným z hlavných adeptov na post draftovej jednotky je totiž 18-ročný Kanaďan Owen Power.Inou možnosťou bude aj švédsky útočník William Eklund. Do úvahy pripadajú aj ďalší obrancovia Simon Edvinsson či Luke Hughes.Pri žrebe mali Sabres 16,6-percentnú šancu, že získajú právo prvej voľby. Právo druhého výberu získal nováčik súťaže Seattle Kraken , tretí si bude vyberať tím Anaheim Ducks Nasledujú New Jersey Devils "Je to skvelý okamih pre našu organizáciu. V mnohých ohľadoch máme za sebou náročný rok. Som veľmi pyšný, že máme právo prvej voľby, je to krok správnym smerom," zhodnotil generálny manažér klubu Kevyn Adams na webe NHL.Prvé kolo draftu sa uskutoční 23. júla, zostávajúcich šesť kôl príde na rad o deň neskôr. Akcia sa uskutoční online rovnako ako vlani.