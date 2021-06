Colorado je v play-off NHL stále bez prehry, Evansa z Montrealu brutálne „zostrelil“ Scheifele (video)

Jets trikrát skorigovali výsledok

Scheifele "zostrelil" Evansa?





"Zlatí rytieri" prehrávajú 0:2





3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Montrealu Canadiens vstúpili úspešne do divízneho finále v play-off zámorskej NHL, ked v stredu na ľade Winnipegu Jets zvíťazili 5:3. V zostave hostí pre zranenie opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar , ktorý zatiaľ naposledy hral 27. mája proti Torontu.Habs sa u súpera ujali dvojgólového vedenia zásahmi Jesperiho Kotkaniemiho Erica Staala , čo bolo v konečnom ohľade zlomové. Domáci Jets síce v ďalšom priebehu dokázali až trikrát skorigovať na rozdiel jedného gólu, Montreal zakaždým odskočil na dva góly. Bodku za zápasom dal 57 sekúnd pred treťou sirénou Jake Evans."Tón celému duelu udal úvod. Bojovali sme a dali aj dva góly. Nebolo to jednoduché, keďže ešte v pondelok sme hrali proti Torontu siedmy duel série, ale za dva dni sme sa na Jets dobre pripravili," povedal podľa oficiálneho webu súťaže skúsený útočník Corey Perry. Duel mal nepríjemnú dohru, keď na nosidlách z ľadu museli odniesť autora posledného zásahu hostí Evansa, ktorého pri gólovej koncovke "zostrelil" Mark Scheifele a dostal väčší trest. Je možné, že od vedenia súťaže dostane za tento zákrok aj dištanc."Dúfam, že mladý muž bude v poriadku. Bola to mimoriadne nepríjemná situácia, keďže náš hráč sa vracal v plnej rýchlosti, aby zabránil gólu do prázdnej bránky. Keď Mark prestal korčuľovať, nechal zdvihnuté ramená a prišiel tvrdý náraz," komentoval situáciu kouč domáceho kolektívu Paul Maurice.Jeho náprotivok Dominique Ducharme doplnil: "Nikto nechce vidieť hráča ležať bez pohybu na ľade. Niečo podobné sme absolvovali už v sérii proti Torontu, keď v prvom zápase dopadol podobne John Tavares. Šlo síce o hráča súpera, no nebol to príjemný pohľad."V druhom stredajšom súboji Colorado Avalanche triumfovalo doma nad Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie už 2:0 na zápasy.Hrdinom druhého stretnutia sa stal Mikko Rantanen , ktorý rozhodol už v tretej minúte predĺženia. Domácim sa síce dvakrát podarilo zmazať najtesnejší náskok súpera, no na zásah z predĺženia už nemali nárok reagovať.Na triumfe "lavíny" mal veľký podiel aj brankár Philipp Grubauer si pripísal 39 úspešných zákrokov. Zaujímavosťou je, že Colorado v tohtosezónnej edícii play-off ešte neprehralo, keď v 1. kole vyraďovacej časti zdolalo St. Louis Blues 4:0 na zápasy.