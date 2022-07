Na čele Ružomberka chce byť aj súčasný viceprimátor Ján Bednárik, skúša to už druhýkrát

Kandidátov je viacero

Bednárik je v poradím tretím mestským poslancom s primátorskými ambíciami, minulý týždeň svoje kandidatúry oznámili Patrik Habo a Ľubomír Kubáň. Ešte pred nimi svoj záujem o primátorskú stoličku ohlásil aj podnikateľ Tomáš Klopta.





7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Z kresla viceprimátora Ružomberka na primátorský post sa chce v jesenných komunálnych voľbách posunúť mestský poslanec Ján Bednárik. Súčasný zástupca primátora Igora Čombora ohlásil kandidatúru na štvrtkovom tlačovom brífingu.Bednárik kandidoval za primátora Ružomberka aj pred štyrmi rokmi, rovnako i teraz bude kandidátom Kresťanskodemokratického hnutia. Podľa vlastných slov by chcel, aby ešte v tomto roku bola rozbehnutá výstavba novej mestskej plavárne s dokončením v nasledujúcom volebnom období.„Ak mi ľudia dajú dôveru, urobím všetko pre to, aby som do konca volebného obdobia zrealizoval nové námestie," skonštatoval Bednárik.