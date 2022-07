Pri výpočte starobného dôchodku sa musia zohľadniť doby starostlivosti o dieťa v iných členských štátoch

Vrátila sa do Rakúska

Nezohľadnenie doby starostlivosti o dieťa

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté v iných členských štátoch sa na účely výpočtu starobného dôchodku musia zohľadniť. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki.Rozsudok Súdneho dvora C-576/2 týkajúci sa dôb starostlivosti o dieťa dosiahnuté v zahraničí uvádza, že členský štát zodpovedný za vyplácanie dôchodku, v ktorom osoba poberajúca dôchodok výlučne pracovala a odvádzala príspevky, a to tak pred, ako aj po presune svojho bydliska do iného členského štátu, v ktorom sa venovala starostlivosti o svoje deti, je povinný zohľadniť tieto doby starostlivosti o dieťa.Rakúšanka C.C. pôsobila v domovine ako samostatne zárobkovo činná osoba. V novembri 1987 sa usadila v Belgicku, kde porodila dve deti. Od narodenia prvého dieťaťa vychovávala svoje deti, pričom nepracovala, nedosiahla dobu poistenia a nepoberala dávky z titulu starostlivosti o svoje deti. Tak to bolo aj v Maďarsku, kde sa zdržiavala v decembri 1991.Do Rakúska sa C.C. vrátila vo februári 1993 a ďalších 13 mesiacov pokračovala v starostlivosti o deti, pričom bola povinne poistená a odvádzala príspevky do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. Následne v tomto členskom štáte pracovala a odvádzala príspevky až do svojho odchodu do dôchodku.Po podaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku jej rakúsky dôchodkový úrad tento nárok schválil, no doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté v Belgicku a Maďarsku zohľadnené neboli.C.C. napadla toto rozhodnutie, pričom tvrdila, že tieto doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté v iných členských štátoch mali byť považované, ako náhradné doby, a tiež zohľadnené ako doby poistenia, pretože pred a po týchto dobách pracovala a bola poistená v rakúskom systéme sociálneho zabezpečenia. Súdny dvor Európskej únie sa nakoniec priklonil na jej stranu.