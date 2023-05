Na celom svete popravili vlani najviac ľudí za päť rokov, drvivú väčšinu známych popráv vykonali v Iráne a Saudskej Arábii

Údaje nezahŕňajú Čínu

19.5.2023 (SITA.sk) - Počet popráv zaznamenaných na celom svete v roku 2022 bol najvyšší za päť rokov.Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na správu Amnesty International , bolo to spôsobené tým, že niekoľko štátov Blízkeho východu zintenzívnilo používanie trestu smrti.Podľa výročnej správy Amnesty International v 20 krajinách usmrtili celkovo 883 ľudí, čo predstavuje nárast o 53 % v porovnaní s rokom 2021. Len Irán, Saudská Arábia a Egypt vykonali dohromady 90 % týchto popráv.Údaje pritom nezahŕňajú Čínu, o ktorej sa predpokladá, že ročne popraví tisíce ľudí. Údaje o treste smrti sú v Číne utajované, čo podľa Amnesty oslabilo jej schopnosť presne odhadnúť počet obetí v krajine.Skupine sa tiež podarilo potvrdiť, že popravy vykonali v Severnej Kórei, Vietname, Sýrii a Afganistane, nie sú však dostatočné informácie na to, aby poskytli vierohodné minimálne čísla.Za prudký nárast známych popráv na celom svete v minulom roku podľa správy Amnesty zodpovedali najmä Irán a Saudská Arábia. Irán podľa správy usmrtil 576 ľudí, zatiaľ čo rok predtým to bolo 314.V Saudskej Arábii sa počet popráv strojnásobil zo 65 v roku 2021 na 196 v roku 2022, čo je najvyšší počet, aký Amnesty v krajine zaznamenala za 30 rokov.V Egypte minulý rok usmrtili 24 ľudí. V porovnaní s rokom 2021, keď bolo vykonaných 83 popráv, to však predstavovalo pokles o 71 %.