Na celoplošné testovanie v Snine bude pripravených trinásť odberových miest

Tri odberové miesta na jednej škole

Administratívnych pracovníkov už majú

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Snina plánuje vykonať celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť na 13-tich vytypovaných odberových miestach na svojom území.Pretestovať v nich majú takmer 14 800 obyvateľov s trvalým pobytom v meste vo veku od 10 do 65 rokov, ktorých eviduje sninská matrika.Prvé kolo testovania sa uskutoční počas tohto víkendu, v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra od 7:00 do 22:00.Ako agentúru SITA informovala Michaela Šalachová z oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu v Snine, vytypované odberové miesta sa nachádzajú na ôsmich stanovištiach.Najväčším bude Elokované pracovisko Základnej školy (ZŠ) P. O. Hviezdoslava, kde budú vytvorené hneď tri odberové miesta. Po dve miesta vzniknú na ZŠ Komenského, ZŠ Študentská a ZŠ Budovateľská.Po jednom odberovom mieste plánujú v areáli Materskej školy Perečínska, Strednej odbernej školy Sládkovičova, Cirkevnej spojenej školy Švermova a ZŠ P. O. Hviezdoslava.Ako ďalej Šalachová dodala, mesto už má zabezpečený požadovaný počet administratívnych pracovníkov v počte dve osoby na jedno odberové miesto.V zmysle aktuálnej požiadavky z Okresného úradu Snina zároveň doplnila radnica tento počet o ďalšie dve osoby do 50 rokov a osem osôb nad 50 rokov.„Mesto Snina tiež oslovilo viacero spoločnosti zabezpečujúcich dezinfekciu priestorov. Súčinnosť s mestskou políciou je zabezpečená,“ uviedla Šalachová.Doplnila, že mesto svojich občanov o celoplošnom testovaní informuje na webovom sídle a sociálnej sieti mesta.