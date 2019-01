Na cenu Anděl Českej hudobnej akadémie je nominovaný aj M. Žbirka

Na snímke spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. januára (TASR) – Miro Žbirka je jedným z trojice nominovaných v kategórii sólový interpret na ocenenie Anděl za rok 2018, ktoré každoročne udeľuje Česká hudobná akadémia. Nomináciu získal za Double Album, ktorý vydal v októbri minulého roka. Spolu s ním je nominovaná aj dvojica domácich českých interpretov Kapitán Demo a Thom Artway. Laureáti najstarších odborných hudobných cien Anděl budú vyhlásení počas galavečera 5. marca v pražskom Fóre Karlín.V prestížnej kategórii album roka sú nominovaní skupina Lucie s albumom EvoLucie, speváčka a herečka Barbora Poláková s albumom ZE.MĚ a skupina Monkey Business s platňou Bad Time For Gentlemen. Na ocenenie skladba roka ašpirujú piesne Zlatíčka v podaní Kapitána Dema, Nejlepší, kterou znám skupiny Lucie a Motýli skupiny Mandrage. Na cenu v kategórii sólová interpretka ašpirujú Barbora Poláková, Never Soul a Radůza. Objavom roka bude jeden z trojice Mikolas Josef, Vesna a The Atavists.V prvom kole získali po tri nominácie speváčka Barbora Poláková, skupina Lucie a rapový komik Kapitán Demo. Po dvoch nomináciách majú Mandrage, Monkey Business aj nováčikovia The Atavists, ktorí sa môžu stať objavom roka a zároveň bodovať v staronovej žánrovej kategórii rock. Dve nominácie má aj formácia Povodí Ohře, ktorá je adeptom na dve žánrové kategórie rock a alternatívu.Prvé kolo hlasovania Českej hudobnej akadémie sa skončilo v pondelok 21. januára. V 14 kategóriách v ňom hlasovalo viac ako 350 akademikov. O víťazoch v hlavných kategóriách rozhodlo 152 akademikov. Českú hudobnú akadémiu tvoria odborníci z celého spektra hudobnej branže z radov novinárov, dramaturgov, usporiadateľov koncertov aj samotných hudobníkov. Ceny Anděl udeľuje hudobná akadémia každoročne od roku 1991. Od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela od sochára Jaroslava Rónu.