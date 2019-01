Dramaturgička divadla Astorka A. Dömeová pracovala aj s R. Slobodom

Na archívnej snímke dramaturgička Divadla Astorka Andrea Dömeová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke dramaturgička Andrea Domeová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke zľava herečky Zita Furková, Marta Sládečková a Anna Šisková počas verejnej generálky inscenácie Lásky jednej plavovlásky v Divadle Astorka Korzo'90 v Bratislave 15. januára 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Na snímke zľava herci divadla Astorka Korzo´90 Zuzana Konečná (Petra Tégerte) a Juraj Kemka (Ján Smiešny) počas verejnej generálky divadelnej hry Davida Gieselmanna Kontajner Paríž v Bratislave 5. júna 2017. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Na snímke herečka Zuzana Konečná (Elektra) počas generálky inscenácie klasickej Sofoklovej drámy Elektra v divadle Astorka Korzo '90 v Bratislave 30. marca 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Verejná generálka divadelnej inscenácie Jama deravá v réžii Michala Vajdičku sa konala v utorok 28. apríla 2015 v priestoroch Divadla Astorka Korzo '90 na Námestí SNP v Bratislave. Na snímke verejná generálka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Rozhovor s Andreou Dömeovou je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.



Bratislava 27. januára (TASR) - Andrea Dömeová už vyše dve desaťročia pôsobí ako dramaturgička v bratislavskom Divadle Astorka Korzo '90, hlásiacom sa k tradícii Divadla na korze, ktoré sa preslávilo objavnými dramaturgickými a režijnými postupmi - najmä vo vzťahu k modernej svetovej klasike. S ktorými titulmi divadlo uspelo, ako sa profiluje a akého má diváka i o tom, aká je vlastne úloha dramaturga, porozprávala v multimediálnom projekte TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.Rozhodnutie bolo dané už od môjho detstva, rodičia a moje tety sa venovali aj našej umeleckej výchove. Mária Hurajová nás viedla k hudbe, Danka Pápajová, ktorá vtedy študovala na DAMU, k divadlu a najstaršia Magda k výtvarnému umeniu. Cez ich priateľov z umeleckej oblasti sme sa dostali do krúžkov, mňa aj sestru zapísali na husle a na bábkarský krúžok k Marici Mikulovej do súboru Gong. Ja som išla neskôr na VŠMU a sestra sa rozhodla pre bábkové divadlo. Vyštudovala DAMU a teraz je v Naivnom divadle v Liberci.Vlastne som sa to nikdy nedozvedela, aj som sa na to zabudla spýtať Ľuba Gregora. Teraz je už neskoro, ale myslím si, že to bolo na základe prác, ktoré sme mali na VŠMU, zrejme ma odporučili niektorí z mojich profesorov.-S radosťou na nich spomínam. A pretože sme študovali tesne po Nežnej revolúcii, mohli sme si popridávať predmety, ktoré dovtedy neboli v osnovách. So spolužiačkami sme boli dobré žiačky, dejiny divadla sme si naplánovali až do piateho ročníka. Pridali sme si autorskú tvorbu s pánom Porubjakom, s pánom Zavarským sme mali scénografiu a pán Čorba nás učil cez analýzu kostýmu dospieť aj k analýze divadelnej hry. Janko Jaborník nás učil spomínané dejiny slovenského divadla, pani Soňa Šimková svetové divadlo a Zuzka Bakošová-Hlavenková teóriu herectva a réžie. Mali sme aj polročný seminár na tému Faust s Petrom Zajacom a niekoľko semestrov semiológie s Ivom Osolsoběm, estetiku, literárnu vedu a ruskú literatúru na Filozofickej fakulte. Bolo to fakt krásne obdobie, plus sme si mohli ešte pridať z Filmovej fakulty ďalšie predmety - autorskú tvorbu so Zuzanou Gindl-Tatárovou, dejiny československého filmu a svetového filmu. Vždy v piatok sme celá škola chodili na analýzu filmu - projekcie svetových i domácich snímok, spojené s diskusiou.Ľubo Gregor ma pozval na pohovor v čase, keď už bežala sezóna. Nastúpila som, keď sa pripravoval Kabaret. Juraj Nvota sa dozvedel, že hrám na husle, takže ma obsadil do dekadentnej skupiny hudobníčok. Hrali sme naživo, ale mali sme v inscenácii profesionálny orchester, takže nás reálne nebolo počuť. Nehrali sme úplne najlepšie a Tono Popovič dal raz orchestru piano a vtedy sme sa počuli, rovnako ako diváci. Celú pesničku sme ťahali so strašným škrípaním, hrali sme viac o dušu ako čisto. Aspoň teda ja.Kabaret bol pre mňa asi kľúčový, pretože som sa inou formou dostala do súboru - bola som s nimi v šatniach, skúšali sme spolu. Takýmto nenásilným spôsobom som sa dostala do kolektívu.Režisérom bol Juraj Nvota, scénografkou Mona Hafsahl. To je tím, s ktorým často a veľmi rada spolupracujem do dnešných dní. Ale pani Mona by to svojím výnimočným slovníkom nazvala "krvavá" skupina.To je zložitejšia otázka, pretože naša práca závisí aj od typu divadla. Neviem, ako to funguje v divadlách s väčším repertoárom a kde je tiež viac dramaturgov, ale tam kde je jeden, predpokladám, že je to veľmi podobné ako u nás. Prvá vec je, že spolu s režisérom a umeleckým šéfom vyberáme divadelné hry, ktoré pre inscenovanie musia spĺňať viacero kritérií. V prvom rade dobrá hra, myslím tým zmysluplná, ktorá sa nám pozdáva z hľadiska formy aj obsahu. Druhým kritériom je, aby nadchla režiséra, aby ju inscenoval s plezírom. Tretím kritériom je, aby súbor bol spravodlivo zapojený počas celej sezóny. Ale máme aj plno inej práce, nazvime to umelecko-administratívnej.Profesia dramaturga a predstavy o tom, čo by mal robiť a ako je vnímaný v rámci divadla, sú u nás stále vo vývoji. Vždy ma zaráža, ako sa pri každej príležitosti v rámci histórie a postavenia dramaturgie spomína s istým dešpektom, ako bola pozícia dramaturga do roku 1989 aj ideologická funkcia. To nám na škole nikdy nespomínali. Naopak, všetky nitky nášho vzdelávania na VŠMU sa spájali v jednej základnej, a to, ako nám odovzdať čo najviac poznatkov, pretože to budeme potrebovať. A podľa mňa stále platí, čo nás učil Martin Porubjak, že dramaturg by mal byť ten vzdelanejší v rámci kolektívu. Predpokladá sa, že vieme, čo sa niekde deje, vieme odpovedať na rôzne otázky hlavne v oblasti divadla. Priamo pri inscenácií sú dramaturgovia minimálne tí, ktorí priblížia celý okruh tém okolo autora a hry a svojím komentovaním mizanscén sú prví kritici inscenácie. Ak ich niekto počúva. A či už režisér dramaturga potrebuje alebo nie, je vec osobnostného založenia režiséra. Je pravda, že som sa viackrát stretla s režisérmi, ktorí majú partnera v scénografovi. Často majú títo scénografi také vzdelanie a talent, že vedia v rámci hry priniesť scénou, vizuálnym nápadom také podnety, ktoré sú podstatné pre celkovú režijnú koncepciu, takže ja tým partnerstvám rozumiem.Mojou obľúbenou autorskou dvojicou či trojicou je režisér Christopher Marthaler a jeho spolupracovníčky scénografka Anna Viebrock a dramaturgička Stefanie Carp. Ich tvorbu roky obdivujem. Nedávno som zistila na základe práce v Divadelnom ústave, že dramaturgičku Burgtheatra Ritu Czapka, ktorej prácu rada sledujem už roky, vlastne poznám z osobného kontaktu. Ostatné divadlá v Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku sledujem kvôli dramaturgii, ale mená ich dramaturgov nepoznám. Musím si ich doštudovať.Pociťujem obrovskú vďačnosť, že ma sem pred tými "sto rokmi" zavolali. Na našom divadle sa mi páči, že napriek pracovným problémom, ktoré vedia vyrásť aj do emócií, sme kolektív, ktorý drží spolu. To je veľmi dôležité... Keď sa niečo niekomu stane, držíme pri ňom. Tešíme sa, keď sa niekomu narodí bábätko, keď sa ožení, alebo má úspech vo filme alebo inde. A sme smutní, keď sa niekomu niečo stane, a nielenže smutní, naši kolegovia si navzájom veľmi pomáhajú. Pracovala som aj v iných kolektívoch, a takto to vždy nefunguje. Astorka je naozaj výnimočná. Som samotárka, ale istá spolupatričnosť k životu skrátka patrí.Bola to Macocha od Ruda Slobodu s režisérom Jurajom Nvotom.Pracovne s Romanom Polákom a osobnostne si veľmi dobre rozumiem s Ďurom Nvotom, na spoluprácu s ním sa vždy veľmi teším. Vnáša harmóniu a pozitivizmus a nádej nielen do svojich inscenácií, ale aj do normálneho života.U nás žiadna inscenácia nikdy neskončila hádkou, to je ďalšia vec, ktorá sa mi páči na našom kolektíve, že sa snažíme spolupracovať a dospieť k jednotnému a dobrému výsledku. Určite tomu pomáha, že sa vieme aj ako ľudia pozrieť na veci z odstupu, niekedy, pravdaže, až po čase, ale humor nášho divadla je práve to, čo nás určite aj stmeľuje. Aj toto ma drží tu v divadle. Ale aj keby som videla, že sa inscenácia rúti do záhuby, nie som typ, ktorý by hlasno presadzoval svoje názory. V mnohých prípadoch som mohla byť razantnejšia a lepšie argumentovať, aby som vysvetlila, čo si myslím a, hlavne, aby ma všetci pochopili. Na to by sa určite hodila rétorika ako predmet na VŠMU.Nie, prvou bola Zita. Zita Furková režírovala Dom Bernardy Alby v roku 1993. Bolo to veľmi zaujímavé predstavenie, videla som ho ako študentka.Možno v rámci divadelnej hry, pretože fascinujúci dramatik Heiner Müller sa tu dovtedy veľmi nehral a dodnes nehráva. Je to typ autora, ktorý úplne nekonvenuje nášmu vnímaniu divadelnej hry a inscenácie. Z tohto pohľadu to bolo prevratné.Heiner Müller, podobne ako množstvo ďalších súčasných zahraničných autorov, vyžaduje istú pripravenosť, vzdelanostné zázemie, ktoré sa nedá dohnať len pri príprave inscenácie. Je veľmi náročný na pochopenie, to treba uznať. Je tu nutné poznanie literatúry, filozofie, ako aj ďalších humanitných odborov, aké, bez urážky, v rámci normálneho vzdelania nemáme, pretože sa z veľkej miery týkajú reálií, ktoré v daných krajinách nadobúda človek prirodzene v škole od detstva alebo v rodinnom zázemí. Druhá vec je, že aj osobný vkus a nastavenie tvorcu alebo diváka zohráva pri ňom svoju úlohu, čo je úplne pochopiteľné, je pomerne drsný a drásavo otvorený. Heiner Müller nie je jediný, týka sa to aj mnohých iných dramatikov, ktorí sú veľmi oceňovaní, ale u nás s nimi máme jednoducho problém, či už pri inscenovaní, alebo aj pri sledovaní. Celkovo si myslím, že hoci umenie vnímame skôr citom ako rozumom, bez vzdelanostného zázemia zostávajú prijímateľovi niektoré dvere zatvorené. Takže jeho estetický zážitok nie je taký bohatý, ako toho, kto vie isté veci dešifrovať na základe vedomostí. Možno si teraz každý povie, že umenie pôsobí na každého, aj takého, čo nemá ani 'dunstu' o tom, čo práve pozerá, číta, sleduje... určite áno, ale dôležitá je hodnota a hĺbka tohto pôsobenia.Bola to moja prvá dramaturgická skúsenosť. Odvtedy som už nikdy so žiadnym autorom takto nepracovala. S Rudom sa písalo tak, že poslal verziu, my sme mali nejaké malé výhrady, hlavne Juraj Nvota, ktorý je známy tým, že v divadelnej hre nenechá kameň na kameni. Pravdupovediac, na začiatku som si ja napríklad netrúfla nič povedať veľkému spisovateľovi. A Rudo Sloboda nechcel tvoriť tak, že by napísal a poslal nanovo komplet hru, ale museli sme chodiť za ním. Zažili sme jedno úchvatné leto. Každý deň ráno sme, Juraj Nvota, Barbara Gindlová a ja, nastúpili na 21-tku, odviezli sa do Devínskej Novej Vsi a večer nás vyprevádzal k poslednému autobusu. Viedli sme dialógy, hoci pravda je, že Rudo hovoril a my sme počúvali, ale ku koncu dňa sme sa na niečom dohodli a Rudo v noci písal. Keď sme prišli na druhý deň, prečítal nám časť hry, ktorú napísal ešte po našom odchode.Tým, že som vtedy bola ešte mladá a sprostá, nedocenila som, čo práve zažívam, ale bolo to úchvatné. Zaujímal sa o toľko vecí, ktoré vedel fascinujúcim spôsobom rozobrať, pozerať sa na ne z mnohých uhlov pohľadu a ohromiť skutočne nečakaným výsledkom uvažovania. K jeho spôsobu myslenia mohol dospieť asi málokto, bol skutočne výnimočný človek. A mal vždy veľa pozorných poslucháčov okolo seba. Mnohí sa potom ocitli ako postavy v jeho románoch. A keby len to, v jednom je spomenutá aj naša inscenácia Armagedon na Grbe a jej premiéra. A potom sa zase táto scéna z Jesene dostala naspäť k nám na javisko v Gazdovej krvi. To sú veci, ktoré zainteresovaní ohromne ocenia a aj precítia.V októbri na začiatku skúšobného obdobia zomrel, ale bol na prvej skúške, kde nám celú hru čítal. Máme z toho pamätné fotografie.Nie, ale neskôr sme nejaké náznaky v Armagedone na Grbe videli.Uvedomila som si, že či je človek taký talentovaný ako bol Rudo Sloboda alebo aj menej, keď niečo robí, mal by to vykonávať s najväčším zaujatím a najväčšou možnou energiou, akej je schopný. Hlavne vtedy sa dopracuje k výsledku. Z ľudí pozitívne pohltených svojou prácou, padajú iskričky ich nadšenia aj na ostatných.Ideovo sme pri vzniku nadviazali na Divadlo na korze. Snahou našich zakladateľov bolo robiť divadlo iným - svojským spôsobom, prinášať niečo nové, čo inde divák nenájde. Druhou veľkou črtou je groteskný spôsob nazerania na postavy spolu s osobnostným vkladom herca. To prišlo z Korza a do veľkej miery u nás funguje stále. A tretím je, čo je myslím obrovská sila Astorky, že kolektívna súdržnosť dýcha z nášho javiska a pozitívnu energiu cítime aj my v hľadisku.Mali sme iba dvoch - Ľuba Gregora a Vlada Černého.Veľmi dobrý. Pre kolektív a jeho sem-tam slabosti má ľudské pochopenie. A hlavne dáva tvorcom slobodu. Nikdy sa nestalo, že by zasiahol do výberu titulu alebo do spôsobu, akým režisér inscenuje. Keď sa aj vyskytne problém, on ide s kožou na trh, postaví sa za divadlo. Veľa číta, chodí do divadla, na filmy, zaujíma sa o psychológiu. A má tiež výborný zmysel pre humor, ktorým vie mnohé zložité situácie pozitívne vyriešiť.Vieme, aké divadlá sú nám blízke a tie sa snažíme pozvať. Závisí ale od mnohých okolností, ktoré inscenácie sú nakoniec vybrané. Máme pomerne malé javisko, respektíve nízky strop, mnoho inscenácií, ktoré by sme chceli, sa nezmestia. Napríklad nášmu riaditeľovi sa veľmi páčili dve inscenácie z Prahy - Žobrácka opera od Václava Havla a inscenácia hry Natalie Kocábovej Na rohu světa, a tie sa k nám nezmestili. Mne sa veľmi páčila hra inscenovaná v pražskej Vile Štvanice venovaná Olge Havlovej, ani zájazdová verzia by sa k nám nedostala. Ale na druhej strane, pozvali sme plno vecí, ktoré sme veľmi chceli a aj sa dali zahrať u nás. Konfrontácia so zahraničím je podnetná a veľmi sa mi páči, keď sú diváci nadšení a hovoria nám, že takéto divadlo u nás, na Slovensku nie je. Ide väčšinou o témy, predlohy. To je dobré, diváci bežne nechodia do divadiel iných krajín, len na festivaloch môžu vidieť aj niečo iné.Na 2. ročníku medzinárodného festivalu The Rehearsal for Truth sme hrali Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok. Riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete reagovala na požiadavku riaditeľky festivalu a zároveň riaditeľky Vaclav Havel Library Foundation (VHLF) v New Yorku Pavly Niklovej, ktorá chcela nejaké tipy. Odporučili nášho Bernharda, pani riaditeľka si predstavenie pozrela a vybrala. Úspech inscenácie bol famózny.Mení sa to za tých tridsať rokov, ako sa mení naša spoločnosť, ale myslím si, že k nám chodia diváci, ktorí oceňujú hodnotné predlohy a nie sú zameraní na komédie ľahšie typu. Aj naši diváci majú veľmi radi humor, podobný, aký máme aj my. Vieme sa v inscenáciách z nadhľadu pozerať i na smutné veci a podávať ich groteskným či absurdným spôsobom.Armagedon na Grbe, Les, Matka, Kazimír a Karolína, Zločin a trest - Vražda sekerou v Sankt Peterburgu, Pred odchodom na odpočinok, Jama deravá... Pri týchto inscenáciách sa často stretlo nadšenie kritiky aj obecenstva.Myslím, že je to Jama deravá, ale nápad to bol Michala Vajdičku. A zase, prvý Vlado Černý zareagoval pozitívne, že to by mohlo byť zaujímavé pre nás aj pre divákov, keď som mu predostrela Miškov zámer.Slováci sú dlhodobo nespokojní s tým, čo sa deje na Slovensku. Páčilo sa im aj to, že sú sekvencie invenčné a že sme témy, a skutočne vážne témy, podali s ľahkosťou. Poukázali sme na problém, ale vždy bol zakončený vtipom alebo gagom. A ešte treba dodať, že herecký kolektív je ohromne vtipný, harmonicky zladený, poctivo presný, no celkovo, hrajú to skvele a diváci túto súdržnosť vždy ocenia, rovnako ako samostatné veľké herecké výkony.Naši diváci nemajú radi, myslím, príliš experimentálne formy textu a morbídne témy.Až také, našťastie, nemáme, ale sú na to ľudia citlivejší.Pochádzam z rodiny, ktorá vulgarizmy vôbec nemá v slovníku. Myslím si, že vulgarizmy nemusia patriť do života. V tom prípade by mi mohli prekážať aj na javisku, ale čo sa dá robiť. Keďže sme zrkadlo, umelecký obraz reálneho života a väčšina spoločnosti sa nejakým spôsobom vyjadruje, divadlo musí túto realitu spracovať.Radosť zo života. Čas strávený na skúškach je ten najkrajší zo dňa.Mám veľmi rada filmy, som častou návštevníčkou Kina Lumiére. Ale najviac mám rada literatúru a operu.Priala by som si, aby to bol vzdelaný, rozhľadený človek a s dobrým srdcom, ako má náš terajší pán prezident. Myslím si, že keď hlava štátu ukazuje ľudskosť, empatiu a súcit aj s najslabšími, je to tá najväčšia hodnota, akú môže ako prezident priniesť pre svoj národ. Verejne vyznávať úctu k vzdelaniu, umeniu, prírode, podporovať charitu... Pre mňa je to určite cennejšie, než príklon ku konzumným vzorom spotreby, na čo iste veľká časť spoločnosti dobre reaguje.Som veľká patriotka, teším sa z mnohých pekných vecí, čo pribudli, ale k zmenám som aj veľmi kritická. Bývam v Starom Meste a za posledné tri roky okolo nás vyrástli samé mrakodrapy a vyrúbali aj ten zvyšok stromov, ktorý bol a ktoré som mnohé bránila vlastným telom, a neubránila.