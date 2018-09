Na Česko udrela Fabienne,stromy ležia na tratiach a vypadáva elektrina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. septembra (TASR) - Do Česka dorazil v nedeľu večer studený front spojený s tlakovou nížou nazvanou Fabienne, ktorá prináša prudký vietor. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vopred vydal výstrahu pred ním. Vietor zastavil na niektorých miestach vlaky a stromy ležia na tratiach najmä v stredných Čechách, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Nárazy silného vetra v súvislosti s Fabienne majú dosahovať rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách až 125 kilometrov za hodinu.Veterná smršť udrela najprv na západe Čiech, v meste Aš, kde vyvrátila strom, a odtiaľ rýchlo postupovala ďalej - okolo 20.00 h SELČ sa prejavila aj v Prahe. Na Heráleckej ulici sa strom oprel o obytný dom, uviedli pražskí hasiči na Twitteri.Intenzívny dážď obmedzil v hlavnom meste i premávku niektorých električiek, napríklad v Holešoviciaci, na Malej Strane, vo Vysočanoch.Na mnohých miestach Karlovarského a Plzenského kraja zaznamenali výpadky elektriny. Vietor pritom ešte silnie. Najhoršia situácia je vo vyšších polohách.Spoločnosť E.ON oznámila, že servisní pracovníci nemôžu z bezpečnostných dôvodov vykonávať terénne práce v noci a za búrky, preto pôjdu k prípadným poruchám hneď na svitaní, ak to počasie dovolí.České dráhy evidujú okolo desať prerušených vlakových spojení pre silný vietor alebo prekážky na železničnej trati. V Karlovarskom kraji na koľajach medzi Chebom a stanicou Marktredwitz stojí osobný vlak, ktorý narazil do spadnutého stromu.Železničná doprava stojí aj v Ústeckom kraji, kde popadali stromy a jeden vlak čaká na zmiernenie poryvov vetra.Podobné incidenty sa stali v Stredočeskom kraji, na jednom mieste sa po náraze vlaku do stromu poškodila lokomotíva. Oprava bude zrejme trvať niekoľko hodín, preto úrady zaviedli náhradnú autobusovú dopravu.Hasiči museli takisto odčerpávať vodu, napríklad z obchodu, radnice, z pivnice obytného domu, napísal portál Novinky.cz.