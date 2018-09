Šéf BfV sa stane osobitným poradcom na ministerstve, plat mu nezvýšia

Na archívnej snímke z 12. septembra 2018 prezident Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen (uprostred) čaká na začiatok vypočutia pred výborom nemeckého parlamentu v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. septembra (TASR) - Lídri strán vo vládnucej nemeckej koalícii dospeli k dohode v spore o budúcnosť šéfa domácej špionážnej služby (BfV) Hansa-Georga Maassena, oznámil v nedeľu nemecký minister vnútra Horst Seehofer.Minister Seehofer informoval, že Maassen, v súčasnosti prezident nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), nebude povýšený do funkcie štátneho tajomníka na ministerstve vnútra, ale stane sa" na tomto ministerstve.Koaliční stredoľaví sociálni demokrati (SPD) chceli, aby Maassena odvolali z postu šéfa špionážnej služby BfV za to, že zľahčoval nedávne násilnosti proti migrantom a mal kontroverzné výroky na adresu xenofóbnych nepokojov vo východonemeckom meste Chemnitz - ale konzervatívec Seehofer sa zaňho postavil.Pôvodná dohoda o budúcnosti Maassena z minulého týždňa hovorila o tom, že ho odvolajú z úradu šéfa BfV a dosadia ho do funkcie štátneho tajomníka na spolkovom ministerstve vnútra. Toto povýšenie spojené s mohutným zvýšením platu vyvolalo taký silný odpor, že líderka sociálnych demokratov (SPD) Andrea Nahlesová vyzvala na nové rokovania o dohode. Maassenov plat teraz zostane nezmenený, napísala v nedeľu v správe tlačová agentúra AP.Maassen sa stal terčom kritiky po tom, ako tento mesiac pre denník Bild uviedol, že nie je presvedčený, že na migrantov v Chemnitzi útočili usvedčení pravicoví extrémisti. Zároveň spochybnil autentickosť videozáznamu údajne zachytávajúceho jednu zona cudzincov po tamojšej vražde pripisovanej imigrantom. Neskôr povedal, že jeho vyjadrenia boli zle pochopené.Polícia vyšetruje obvinenia z násilia voči migrantom a početné prípady hajlovania počas protestov, ktoré v Chemnitzi vypukli po tom, ako tam zadržali Iračana a Sýrčana pre podozrenie z dobodania 35-ročného Nemca na smrť.