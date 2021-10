Na cestách sa zvyšuje riziko stretu auta so zverou, škody bývajú vysoké

Stretu so zvieraťom sa nasnažte za každú cenu vyhýbať

Ako predísť kolízii a eliminovať škody



Na miestach, ktoré sú označené dopravnou značkou "Pozor zver", jazdite opatrne a znížte rýchlosť



V prípade, že na ceste stojí zviera, snažte sa brzdiť a pevne držte volant



Na zviera stojace na ceste nikdy neblikajte a vypnite diaľkové svetlá, tie ho totiž môžu oslepiť a zviera zostane nehybne stáť na ceste



Zver sa radšej snažte zahnať trúbením, na ktoré väčšina zvierat reaguje



Treba počítať s tým, že ak cez cestu prebehla srna, jeleň či diviak, ktoré žijú v stádach, treba predvídať, že za ním možno vybehnú ďalšie a tomu prispôsobiť jazdu



4.10.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa štatistík UNIQA tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách a najčastejšie sa stávajú skoro ráno alebo za tmy, kedy je na cestách horšia viditeľnosť.Zďaleka už neplatí, že tieto škody sa stávajú hlavne v zalesnených a málo obývaných, nefrekventovaných úsekoch. Zveri pribudlo, musí zháňať potravu a v niektorých oblastiach je rušená turistami aj psičkármi, ktorí venčia svojich miláčikov "na voľno". Zvieratá tak často zamieria aj do obytných sídiel a tak sa strety so zverou dejú v poslednej dobe často aj vo vnútri obci. UNIQA eviduje takúto nehodu s diviakom v obci, kde sa škoda vyšplhala takmer až na 10 000 EUR.Kolízie so zverou majú teda často za následok vysoké škody a nezriedka aj zranenia posádky vozidla. Vodiči sa najčastejšie dostanú na cestách do stretu s jeleňmi, srnami, diviakmi či líškami. Výnimkou však nie sú ani medvede. "V poisťovni sme mali prípad, keď na ceste 1.triedy v regióne stredného Slovenska skočil medveď do cesty kamiónu, oprava vozidla v autorizovanom servise sa vyšplhala na 9000 eur. Mali sme tiež niekoľko udalostí, kedy došlo k stretu auta s ovcou, škody na vozidlách sa pohybovali okolo 2000 EUR," hovorí manažér likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA Jiří Moravec.Ďalší prípad sa týkal vodiča, ktorý sa snažil vyhnúť srnke, ktorá mu náhle skočila do vozovky. "Vodič v snahe vyhnúť sa zvieraťu prudko strhol volant, prestal ovládať vozidlo a vošiel s ním do jazera. Škoda na vozidle bola totálna, presiahla 12 000 EUR. Vodič našťastie neutrpel vážne zranenia," popisuje prípad Jiří Moravec z UNIQA a dodáva: "V snahe vyhnúť sa zrážke so zvieraťom tiež veľmi často evidujeme nárazy do stromu alebo prevrátenia vozidla cez priekopu do poľa, takéto nehody pritom priamo ohrozujú život a zdravie posádky auta. Pričom stret so zvieraťom, ak už k nemu nevyhnutne musí prísť, vedie obvykle ku škode na vozidle a výrazne menej často ohrozuje zdravie vodiča a posádky vozidla," upozorňuje Jiří Moravec z UNIQA.Aj na základe takýchto prípadov odborníci radia - ak už má k zrážke so zverou prísť, neoplatí sa s vozidlom manévrovať a vyhýbať sa zvieraťu vo vysokých rýchlostiach. Riskujete šmyk a tvrdý náraz do stromu alebo iného vozidla v protismere, čo môže mať často horšie následky.V prípade, že ku kolízii dôjde, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže napr. s odtiahnutím vozidla, ak je nepojazdné. Určite nezabudnite privolať políciu, policajný zápis o nehode bude potrebovať poisťovňa pri riešení poistnej udalosti. Škody na vozidle následkom stretu so zverou Vám poisťovňa uhradí zV prípade, že následkom nehody príde k poškodeniu iného vozidla, dopravného značenia alebo došlo k zraneniu osôb vo vozidle, tieto škody sa hradia zvodiča vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.Polícia tiež upozorňuje, aby vodiči po zrážke so zvieraťom nijako nemanipulovali. Právo nakladať s uhynutou zverou má totiž len užívateľ poľovného revíru, ktorého po nehode privolá polícia. Ak by ste si uhynutú zver odviezli domov, hrozí Vám obvinenie z pytliactva.Aj keď univerzálny návod ako predísť kolízii so zvieraťom neexistuje, odborníci ponúkajú niekoľko rád, ktoré môžu v takýchto prípadoch pomôcť:Informačný servis