Na cestách Žilinského kraja pribúda počet smrteľných nehôd, v tomto roku zomrelo už 17 ľudí

Oproti vlaňjšku je menej obetí

Dokopy zaznamenala tisícky nehôd

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počet smrteľných nehôd na cestách Žilinského kraja v druhej tretine roka výrazne vzrástol. Kým za prvé štyri mesiace zaznamenala polícia iba štyri smrteľné nehody, aktuálne eviduje na krajských cestách už 17 vyhasnutých životov.V porovnaní s vlaňajškom je to však stále podstatne menej, keďže v roku 2020 v rovnakom období už polícia evidovala 37 obetí dopravných nehôd.Na cestách Žilinského kraja zaznamenala polícia od začiatku roka 1 113 dopravných nehôd. Je to o 219 nehôd menej ako v porovnateľnom období vlaňajška.Podľa štatistík odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru tak dopravná nehodovosť v Žilinskom kraji zaznamenala spomedzi ôsmich slovenských krajov medziročne najvýraznejší pokles, a to o takmer 17 percent.Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 12. septembra spolu 8 052 dopravných nehôd, pri ktorých 142 ľudí zomrelo a ďalších 518 sa ťažko zranilo. Najtragickejšie sú zatiaľ cesty Nitrianskeho kraja, kde vyhaslo 24 ľudských životov, 22 obetí evidujú v Košickom kraji.