Fico vyzval Pellegriniho na spoluprácu, vo voľbách si trúfa dosiahnuť výsledok až 40 percent

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vyzval predstaviteľov strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) na okamžité rokovania o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce.Tá má zabezpečiť, že prirodzený blok Smeru-SD a Hlasu-SD , či už ako jedna strana, alebo dvojkoalícia, bude mať schopnosť dosiahnuť výsledok na úrovni 35 až 40 percent. O vyjadrení Fica informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút Podľa Fica krajina nepochybne smeruje k predčasným voľbám a k novej vláde. „Pokiaľ sa bude Hlas viac orientovať na spoluprácu s liberálnymi stranami, ako je to dnes zrejmé, zabudnime na to, že Slovensko môže mať po voľbách silnú a stabilnú sociálno-demokratickú vládu,“ uviedol Fico.Ako ďalej povedal, mrzí ho očividná nervozita vo vyhláseniach nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho na adresu Smeru-SD. Obáva sa, že keď to takto bude pokračovať, tak terčom politiky Hlasu-SD nebude súčasná vládna koalícia, ale Smer-SD.„Politici Hlasu zdieľajú s nami rovnakú minulosť. Všetko, čo dosiahli, dosiahli vďaka Smeru a nemôžu sa tváriť, že nemajú nič spoločné s ťažkými chvíľami, ktoré Smer musel prejsť a ktoré nakoniec aj úspešne zvládol,“ povedal Fico.