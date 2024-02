Na ceste I/18 pod hradom Strečno budú pre zosuv skál platiť dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.2.2024 (SITA.sk) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti so záchrannými prácami po nedávnom zosuve svahu na cestu I/18 pri Strečne (okres Žilina). Umiestňovanie betónových panelov s ochrannými sieťami si tu vyžiada usmernenie premávky do jedného jazdného pruhu.Cestná premávka môže byť krátko, keď tu budú pracovníci dodávateľskej firmy osádzať dočasné dopravné značenie. Obmedzenie premávky do jedného jazdného pruhu so striedavým riadením je naplánované na„Pri vykladaní betónových panelov bude na nevyhnutne potrebnú dobu uzatváraná premávka v obidvoch smeroch," doplnila polícia. Pridala aj žiadosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície a oprávnených osôb.