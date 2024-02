Čaputovú potešilo rozhodnutie Ústavného súdu. Je skvelou správou, že demokracia na Slovensku funguje, povedala

Stať sa môže všeličo

Prezidentka novelu podpísala

Zrušeniu špeciálnej prokuratúry sa to netýka

29.2.2024 (SITA.sk) - Je skvelou správou, že demokracia, brzdy a protiváhy v podobe súdnej moci na Slovensku fungujú. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v diskusii Denníka N.Prezidentka tak reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu SR , ktorý pozastavil účinnosti niektorých častí vládnej novely Trestného zákona , ktorú parlament schválil 8. februára.„Veľmi sa tomu teším, pretože viem, prečo som ten krok (podanie podnetu voči novele na ústavnú súd, pozn. SITA) urobila spolu s opozíciou, ktorá predložila svoje podania. Zdá sa, že by bolo možné stihnúť v rámci 15 dní, aby takéto rozhodnutie ústavného súdu vyšlo aj v Zbierke zákonov. Dúfajme, že sa vyhneme nejakému ignorovaniu rozhodnutia súdu," povedala hlava štátu.Prezidentka Čaputová na otázku, či sa môže stať, že koalícia nezverejnení rozhodnutie súdu načas v Zbierke zákonov, odpovedala, že stať sa môže všeličo. Avšak nepredpokladá, že by koalícia „takýmto spôsobom odignorovala lehotu uvedenú v zákone z hľadiska publikovania či už zákonov alebo nálezov ústavného súdu".Vláda Roberta Fica Smer-SD ) od vymenovania do funkcie schvaľovala viacero noviel zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka tvrdí, že zmeny boli po jej podpise do jedného či dvoch dní v Zbierke zákonov uverejnené.Novelu Trestného zákona schválila koalícia v štvrtok 8. februára. Následne ju mal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podpísať a doručiť prezidentke Zuzane Čaputovej do prezidentského paláca, ktorá novelu mohla buď podpísať, alebo vetovať.Fico však zmenu trestných kódexov do podateľne zaslal až po šiestich dňoch od jej schválenia v parlamente, teda 14. februára. Hlava štátu sa v piatok 16. februára rozhodla novelu Trestného zákona podpísať.Súčasne podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podala návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Vládna koalícia v súčasnosti naťahuje čas a odmieta zverejniť novelu trestných kódexov v Zbierke zákonov.Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu podnety týkajúce sa koaličnej novely Trestného zákona.Podľa zdroja agentúry SITA, ktorý si neželal byt menovaný, by sa pozastavené časti mali týkať znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy. Takisto sa pozastavené časti týkajú navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste.Ako informuje Dennik N, pozastavené časti sa netýkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Odlišné stanoviská k uzneseniu vydali sudcovia Peter Straka a Robert Šorl.