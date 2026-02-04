|
Streda 4.2.2026
|
04. februára 2026
Na ceste pri Bratislave sa vznietilo auto, polícia vyzývala vodičov k opatrnosti – VIDEO
Dopravní policajti vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s požiarom vozidla Ford Galaxy na ceste I/61,konkrétne v 13,5 kilometri v smere na Ivanku pri Dunaji. Ako ...
4.2.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s požiarom vozidla Ford Galaxy na ceste I/61,konkrétne v 13,5 kilometri v smere na Ivanku pri Dunaji. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, auto sa vznietilo z doposiaľ nezistených príčin, pri požiari sa nikto nezranil.
