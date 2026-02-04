Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Veronika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Na ceste pri Bratislave sa vznietilo auto, polícia vyzývala vodičov k opatrnosti – VIDEO


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Bratislavskí dopravní policajti Dopravné obmedzenia

Dopravní policajti vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s požiarom vozidla Ford Galaxy na ceste I/61,konkrétne v 13,5 kilometri v smere na Ivanku pri Dunaji. Ako ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 02 04 o 10.15.16 676x481 4.2.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s požiarom vozidla Ford Galaxy na ceste I/61,konkrétne v 13,5 kilometri v smere na Ivanku pri Dunaji. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, auto sa vznietilo z doposiaľ nezistených príčin, pri požiari sa nikto nezranil.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vodičov žiadajú, aby uvedeným úsekom jazdili opatrne a zvýšili svoju pozornosť. Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania.


Zdroj: SITA.sk - Na ceste pri Bratislave sa vznietilo auto, polícia vyzývala vodičov k opatrnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Bratislavskí dopravní policajti Dopravné obmedzenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo, podľa Čurillu mal diskreditovať svedkov a znemožniť vyšetrovanie
<< predchádzajúci článok
Polícia obvinila primára v nemocnici v Topoľčanoch z úplatkárstva

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 