Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Veronika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo, podľa Čurillu mal diskreditovať svedkov a znemožniť vyšetrovanie


Tagy: Bývalý policajný prezident Súdny proces Súdy svedkovia Zločin marenia spravodlivosti zneužitie právomoci

Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo s cieľom znemožnenia vyšetrovania prípadov, ktoré mala na starosti pracovná skupina Očistec. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom Policajného zboru ...



Zdieľať
gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 4.2.2026 (SITA.sk) - Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo s cieľom znemožnenia vyšetrovania prípadov, ktoré mala na starosti pracovná skupina Očistec. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom Policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 to v stredu na Mestskom súde Bratislava I povedal policajný vyšetrovateľ Ján Čurilla. Podľa neho vyšiel podnet z prostredia Slovenskej informačnej služby po tom, čo bol zadržaný vtedajší námestník riaditeľa SIS Boris Beňa.

Panika v SIS


Tajná služba následne podľa Čurillu nasadila všetky sily na zbieranie informácií o policajtoch z tímu Očistec, a tiež na diskreditáciu svedkov v medializovaných trestných konaniach. Po tom, čo Beňa začal s políciou spolupracovať, nastala podľa vyšetrovateľa, momentálne postaveného mimo služby, v SIS panika. Následne podľa neho prišla známa správa SIS o údajnej manipulácii konaní. Tú Čurilla označil za vymyslenú.

„Išlo o to, aby získavali nelegálne informácie o konaniach, ktoré sme viedli,“ skonštatoval svedok Čurilla. Tiež uviedol, že šéfka tímu Oblúk Diana Santusová obiehala svedkov, aby vypovedali proti policajtom z tímu Očistec. „Bolo množstvo informácií o tom, že Diana Santusová nemusí postupovať nezaujato,“ zdôraznil Čurilla.

O tejto situácii podľa Čurillu policajti z bývalej Národnej kriminálnej agentúry informovali Krajskú prokuratúru v Bratislave. Tamojší prokurátori to však podľa neho následne vyzradili Santusovej. „V podstate varovali podozrivú osobu, aby si dávala pozor na to, že my o nej vieme,“ povedal svedok.

Zmarený pokus o zadržanie


Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci.

V rámci dokazovania v tejto trestnej veci súd už vypočul bývalú šéfku inšpekčného tímu Oblúk Dianu Santusovú, bývalého riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého, ale aj Petra Petrova, prezývaného Tiger, a Mateja Zemana, známeho ako Zemák, ktorí mali byť podľa obžaloby cieľom zaisťovacej policajnej akcie. Pred súdom tiež vypovedali exminister vnútra Roman Mikulec alebo bývalý predseda vlády Eduard Heger.

Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.

Útek do zahraničia


Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v Bratislave nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, ako vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.

Obhajca obžalovaného Peter Kubina argumentuje, že Kovařík vôbec nevedel, voči komu je zásah plánovaný. Jeho postup bol pritom podľa advokáta plne oprávnený, keďže žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky podala neoprávnená osoba. Ak došlo k nejakému mareniu činnosti polície, bolo to podľa Kubinu zo strany vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej. Celý zásah bol pritom podľa Kubinu chaotický, pretože zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú. „Ozbrojené komando chodilo po meste odo dverí k dverám,“ povedal na súde ešte v novembri 2024.

Nasadenie zásahovej jednotky


Samotný Kovařík vo svojej výpovedi pred súdom v roku 2024 zdôraznil, že vyšetrovateľka inšpekcie Diana Santusová žiadala nasadenie zásahovej jednotky v čase, keď na to nemala povolenie od žiadneho nadriadeného. Dôvodom na zadržanie osôb, ktoré spolupracovali s Národnou kriminálnou agentúrou, konkrétne Petra Petrova, Mateja Zemana a Csabu Dömötöra podľa neho bolo, že policajti okolo Jána Čurillu chceli začať trestné stíhanie pre sabotáž v súvislosti s údajným marením vyšetrovania medializovaných káuz.

„A ona ich chcela predbehnúť,“ skonštatoval Kovařík. Zároveň uviedol, že vyšetrovatelia NAKA boli v tom čase napríklad sledovaní príslušníkmi Slovenskej informačnej služby. „Ten tlak bol enormný a nenormálny,“ vyhlásil obžalovaný policajný exprezident. Ako ďalej povedal, keď sa dozvedel, že inšpekcia si vyžiadala nasadenie zásahového tímu, snažil sa zistiť o veci informácie. O nasadení pritom nevedel ani vtedajší šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz. Kovařík doplnil, že keďže zásah bol proti civilným osobám, mal o nasadení jednotky rozhodovať on sám.


Zdroj: SITA.sk - Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo, podľa Čurillu mal diskreditovať svedkov a znemožniť vyšetrovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý policajný prezident Súdny proces Súdy svedkovia Zločin marenia spravodlivosti zneužitie právomoci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Protikorupčná jednotka zasahovala v nemocnici v Topoľčanoch, obvinený je primár aj ďalšie osoby
<< predchádzajúci článok
Na ceste pri Bratislave sa vznietilo auto, polícia vyzývala vodičov k opatrnosti – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 