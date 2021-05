Na cestu do Izraela či Palestíny by ste mali zabudnúť, ministerstvo vydalo pre nepokoje varovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) vydalo výstrahu prvého stupňa pri cestovaní do Izraela a Palestíny. Dôvodom sú nepokoje, ktoré sa v regióne momentálne odohrávajú. Rezort o tom informuje na svojej webovej stránke.V súvislosti s nepokojmi vo východnom Jeruzaleme, a s tým súvisiacim ostreľovaním južného a centrálneho Izraela z pásma Gazy, rezort upozorňuje, aby sa cestujúci, ktorí plánujú cestu do Izraela, vyhli návšteve historického centra Jeruzalema a prihraničných oblastí pásma Gazy. Zároveň by mali sledovať aktuálny vývoj v súvislosti s nepokojmi medzi arabskou a židovskou komunitou.MZVEZ SR upozorňuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 platí pre vstup do Izraela povinnosť mať výnimku pre vstup do krajiny.