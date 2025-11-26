|
26. novembra 2025
Na charitatívnom podujatí Doma dobre, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom bez domova, tento rok vystúpia Hex, Bez ladu a skladu a Lucerka
Charitatívne podujatie Doma dobre aj tento rok organizuje Pohoda festival a nezisková organizácia Depaul Slovensko.
Zdieľať
Uskutoční sa v nedeľu, 7. decembra, od 13:00 do 17:00 priamo v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 v Bratislave. Na akcii vystúpi jedna z najpopulárnejších slovenských kapiel Hex, legenda domácej undergroundovej a alternatívnej scény Bez ladu a skladu a trenčianska dychovka Lucerka. Posledné dve formácie si zopár skladieb zahrajú aj spoločne. Návštevníčky a návštevníci môžu prísť podporiť ľudí bez domova a užiť si skvelý nielen hudobný program. Vstup na podujatie je voľný.
Okrem koncertov bude pripravený aj program pre najmenších – marionetová vianočná komédia Zlaté prasa od Bábkového divadla Morgonrock a k dispozícii bude aj detský kútik. Návštevníci a návštevníčky si budú môcť pozrieť výstavu fotografií Nebývam, ale žijem a pripravený bude aj workshop výroby bezodpadových podpaľovačov s klientmi a klientkami z Útulku sv. Lujzy a workshop pletenia s klientami a s klientkami Útulku sv. Vincenta. Súčasťou programu bude aj diskusia Choďte pracovať! s hosťami Lukášom Kulískom (vedúci Programu zamestnávania Depaul Slovensko), Soňou Pobieckou (sociálna pracovníčka v Programe zamestnávania Depaul Slovensko) a Pánom Petrom (klient Depaul Slovensko).
Na mieste bude aj info, merch a HR stánok De Paul Slovensko a dobrovoľníci a dobrovoľníčky navaria chutnú vianočnú kapustnicu, ktorú si návštevníci a návštevníčky budú môcť zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Pomôcť ľuďom bez domova bude možné aj cez materiálnu pomoc v podobe spacákov a diek.
Cieľom podujatia je pomôcť ľuďom, ktorí prišli o svoj domov, šíriť osvetu a upozorniť spoločnosť na skutočné problémy ľudí bez domova, pre ktorých je zima kritickým obdobím. Podujatie Doma dobre zároveň podporuje výzvu „Adoptuj si posteľ“, za ktorou stojí Depaul Slovensko. Viac o tejto kampani sa dozviete na www.adoptujsipostel.sk.
Ľudia bez domova sú ako my. Mnohí stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo trpia vážnou chorobou. Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa snaží pomáhať všetkým, ktorí zostali na ulici. Pretože ulica nie je a pre nikoho nemôže byť domovom.
