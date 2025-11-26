|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
26. novembra 2025
Objavte Slovensko inak. Magická trilógia povestí, ktorá vás prevedie od Dunaja až po Žilinu
Slovensko poznáme z turistických máp, zo školských učebníc aj z víkendových výletov.
No až trilógia Slovensko v povestiach ukazuje našu krajinu tak, ako sme ju ešte nevideli – cez príbehy, ktoré v nej žijú po stáročia. Ján Lacika vytvoril unikátne literárno-cestovateľské dielo, ktoré ponúka netradičný pohľad na regióny, históriu aj legendy.
V úvode prvej knihy Ján Lacika pripomína, že ľudová slovesnosť je kľúčovou súčasťou našej národnej kultúry. Ako hovorí: „Dôležitou súčasťou našej národnej kultúry je ľudová slovesnosť. Nadobudla rozličnú formu, poznáme z nej rozprávky, legendy, báje, mýty, no najmä povesti...“
Trilógia Slovensko v povestiach
Komplet obsahuje tri prehľadne spracované knihy, ktoré postupne odhaľujú krásu a históriu západného Slovenska:
- Putovanie za povesťami I. – Z Bratislavy na Záhorie
- Putovanie za povesťami II. – Od Trnavy k Váhu
- Putovanie za povesťami III. – Hore Váhom do Žiliny
Každý diel sa sústreďuje na konkrétny región, obsahuje stručné spracovanie povestí, prehľad literárnych zdrojov, odkazy na kultúrne spracovania a fotografie lokalít. Výsledkom je harmonické spojenie literatúry, histórie, geografie a cestovateľskej inšpirácie.
Prvý diel: Z Bratislavy na Záhorie
Bratislava, Devín, Malé Karpaty, záhorské dediny či brehy riek tvoria kulisu príbehov, ktoré odhaľujú prepojenie legendy a skutočnosti.
Čitateľ sa ocitá v starom Prešporku, na hradbách, pri Dunaji či uprostred záhorských borovicových lesov. Lacika ponúka krátke, dynamické texty, ktoré sú ideálne pre moderného čitateľa – jasné, zrozumiteľné a pritom historicky podložené.
Prvý diel je zároveň vstupnou bránou do celej trilógie. Ukazuje, že „literárne putovanie“ môže byť rovnako napínavé ako turistický sprievodca.
Druhý diel: Od Trnavy k Váhu
Dolné Považie je región bohatý na tradičné príbehy a symboly – od Trnavy so silnou duchovnou históriou až po Trenčín s ikonickou hradnou siluetou.
V tejto knihe sa čitateľ dostane k povestiam spojeným s Váhom, kopanicami pod Javorinou či mestami, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v obchodných aj kultúrnych dejinách.
Zaujímavosťou je, že Lacika často uvádza filmové a divadelné spracovania povestí. Čitateľ tak dostáva možnosť preniesť sa do atmosféry príbehu z viacerých uhlov.
Tretí diel: Hore Váhom do Žiliny
Tretia kniha nadväzuje na predchádzajúce putovanie a pokračuje pozdĺž Váhu až do regiónov Ilavy, Púchova, Bytče a Žiliny. Je to kniha, ktorá už nesie silné prvky hôr, stredného Slovenska a prelínania tradície so živým folklórom. Povesť tu nie je len legendou, je súčasťou regionálnej identity.
Každý príbeh je doplnený fotografiou či geografickým kontextom, vďaka čomu si čitateľ vie miesto okamžite predstaviť a často aj vyhľadať na mape. Pre mnohých sa z tejto knihy stáva doslova cestovateľský itinerár.
Trilógia Slovensko v povestiach je výnimočná tým, že spája literatúru s cestovaním a čitateľ tak môže skutočne navštíviť miesta spomínané v povestiach. Mnohé povesti, ktoré sa bežne tradujú len ústne, tu majú prvé moderné spracovanie. Autor pracoval s bohatým zdrojom literatúry, historických dokumentov a regionálnych publikácií.Knihy sú vhodné pre deti, rodičov, učiteľov aj turistov; každý v nich nájde vlastnú rovinu čítania.
