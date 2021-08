Na chránené obecné územie Lido v Piešťanoch sa už autom nedostanete, mesto osadilo aj zákazové značky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na vstupoch do chráneného obecného územia Lido v Piešťanoch pribudli dopravné značky so zákazom vjazdu motorových vozidiel. Informovala o tom piešťanská radnica. Lido s rozlohou viac ako osem hektárov vyhlásili mestskí poslanci za chránené obecné územie pred rokom. Odvtedy tam nemali vodiči s autami čo robiť, ale štatút chráneného územia mnohí nerešpektovali.„Osadenie zákazových dopravných značiek a zabránenie vjazdu motorových vozidiel je pre nás zavŕšením úsilia za vyhlásenie Lida za obecné chránené územie a zavŕšením úsilia o jeho dlhodobú ochranu,“ povedal primátor Piešťan Peter Jančovič. Situáciu s autami už pri vyhlasovaní chráneného obecného územia označil za neúnosnú. Na jar pribudli na mieste informačné tabule, ktoré návštevníkov informujú o význame lokality a pripomínajú, aká činnosť je tam pre zabezpečenie ochrany a starostlivosti zakázaná.Vážska lokalita Lido s vŕbovo – topoľovým lužným lesom je pre mnohých obyvateľov Piešťan miestom oddychu a relaxu. Zákaz vjazdu motorových vozidiel by mal tieto podmienky ešte viac zlepšiť.