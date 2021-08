Presídlenie zraniteľných je naša morálna povinnosť, Leyenová vyzýva na otvorenie dverí Afgancom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby otvorilo dvere pre afganských utečencov. Uviedla to počas sobotňajšej návštevy prijímacieho zariadenia pre evakuované osoby neďaleko španielskeho Madridu, kde jej robil spoločnosť predseda Európskej rady Charles Michel a španielsky premiér Pedro Sánchez „Toto presídlenie zraniteľných ľudí je vrcholne dôležité. Je to naša morálna povinnosť,“ povedala Von der Leyenová. Ako uviedla 62-ročná nemecká politička, prioritou budúcotýždňového stretnutie G7 o kríze v Afganistane by malo byť poskytovanie a vytváranie legálnych a bezpečných trás pre migrantov.Predstavitelia EÚ a členských štátov však zároveň priznávajú, že hlavnou prekážkou pri evakuácii ľudí z Afganistanu je prístup na letisko v Kábule.Španielsko tvrdí, že jeho lety boli takmer prázdne. Von der Leyenová poznamenala, že členovia delegácie EÚ sú neustále na letisku, aby sa pokúsili pomôcť. „Je to veľmi náročná situácia, ktorá sa mení z minúty na minútu, ale intenzívne pracujeme na tom, aby sa táto veľmi ťažká situácia dala zvládnuť čo najlepšie,“ skonštatovala.