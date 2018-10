Na cintoríne pri pamätníku na Dukle sú okrem Slovákov pochovaní i Česi

Slováci, Česi, ale i sovietski vojaci sú pochovaní na pamätnom cintoríne, ktorý je súčasťou pamätníka na Dukle. Pylón pamätníka je vysoký 28 metrov. Jeho autorom je architekt Jozef Grus a slávnostne bol sprístupnený v roku 1949, na piate výročie KDO za prítomnosti armádneho generála Ludvíka Svobodu. Na sníme pamätník na Dukle. Vyšný Komárnik 5. októbra 2018. Foto: TASR – Maroš Černý Foto: TASR – Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) – Slováci, Česi, ale i sovietski vojaci sú pochovaní na pamätnom cintoríne, ktorý je súčasťou pamätníka na Dukle. Medzi 565 príslušníkmi 1. československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie (KDO), sú i mená, ktoré sú pravdepodobne pseudonymami.uviedol vedúci referent-kurátor múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku Peter Holík.Cintorín tvorí podľa jeho slov vyše 40 masových hrobov, dva hroby sú jednotlivé.vysvetlil Holík.Ako povedal, cez Dukliansky priesmyk sa spolu v zostave sovietskej 38. armády generálplukovníka Moskalenka prebíjal aj 1. československý armádny zbor v Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR). „Dodnes je to najväčšia vojenská jednotka Československa, ktorá kedy vznikla na území zahraničného štátu,“ uviedol Holík.Na polceste medzi pamätníkom a vyhliadkovou vežou na Dukle sa nachádza pamätník Míľnik – „Volanie“, ktorý symbolizuje vstup československých vojakov na územie Československej republiky.vysvetlil Holík.Dominantou na Dukle je pamätník, ktorého pylón je vysoký 28 metrov. Jeho autorom je architekt Josef Grus a slávnostne bol sprístupnený v roku 1949 na piate výročie KDO za prítomnosti armádneho generála Ludvíka Svobodu.skonštatoval Holík s tým, že v roku 2014 sa Vojenský historický ústav rozhodol nahradiť súsošie Jána Kulicha Žalujem, ktoré bolo umiestnené do vestibulu vyhliadkovej veže na Dukle, vernou kópiou sochy pôvodného československého vojaka od Jana Adolfa Víteka.Československých ženistov, ktorí prerážali cestu postupujúcim československým vojskám, keďže celý kraj pod Duklou bol zamínovaný, symbolizuje pamätník, ktorý sa nachádza takmer pri hranici s Poľskom.skonštatoval Holík.Učiteľky dejepisu Ružena Otčenášová a Anna Vizdalová zo Základnej školy Šrobárova v Prešove chodia na Duklu so študentmi pravidelne od roku 1990.povedala Vizdalová s tým, že na podobné exkurzie chodia i do Banskej Bystrice a poľského Osvienčimu.