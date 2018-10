Francúzsko sa rozlúčilo so šansonierom Charlom Aznavourom

Vojaci nesú rakvu na smútočnej ceremónii na počesť zosnulého francúzskeho speváka Charlesa Aznavoura v Paríži 5. októbra 2018. Francúzsky spevák, skladateľ a herec Charles Aznavour zomrel v pondelok 1. októbra 2018 vo veku 94 rokov. Foto: TASR/AP Vojaci nesú rakvu na smútočnej ceremónii na počesť zosnulého francúzskeho speváka Charlesa Aznavoura v Paríži 5. októbra 2018. Francúzsky spevák, skladateľ a herec Charles Aznavour zomrel v pondelok 1. októbra 2018 vo veku 94 rokov. Foto: TASR/AP

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsko sa v piatok smútočným obradom na nádvorí Invalidovne v Paríži rozlúčilo so spevákom, hercom a skladateľom Charlom Aznavourom, ktorý zomrel v pondelok vo veku 94 rokov.Rakvu s jeho telom na dvor Invalidovne preniesli za zvukov arménskej piesne hranej na tradičnom dychovom nástroji duduk. Na úvod obradu zazneli hymny Francúzska a Arménska, odkiaľ pochádzali spevákovi rodičia.Na smútočnom akte sa okrem rodiny a najbližších priateľov zúčastnili najvyšší predstavitelia Francúzska vrátane prezidenta Emmanuela Macrona či jeho predchodcov v úrade Nicolasa Sarkozyho a Francoisa Hollanda.Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia vlasti Aznavourových predkov - arménsky prezident Serž Sargasjan a predseda arménskej vlády Nikol Pašinjan.Pašinjan vo svojom prejave uviedol, že Aznavour pokračoval v tvorbe a spievaní aj vtedy, keď na jeho koncerty chodilo málo ľudí, potom "jeho hlas zasiahol srdcia všetkých ľudí na svete".Smútočný prejav predniesol prezident Macron, ktorý poukázal na Aznavourovu radosť zo života, ale aj smútky, či skúsenosti so životom v exile, ktoré odovzdával ľuďom prostredníctvom svojich piesní. Aznavour sa podľa Macrona stal "tvárou Francúzska", jeho piesne "sú v prvom rade slovami, ktoré nám zasiahnu srdce" a stali sa "národným dedičstvom Francúzska". "Jeho piesne boli pre milióny ľudí balzamom, liekom, útočiskom," poznamenal Macron.Macron však poukázal aj na Aznavourovu vernosť Arménsku, ktorého bol vyslancom a ktorému prichádzal na pomoc, napr. po ničivom zemetrasení v roku 1988. "Tam sa zrodila jeho angažovanosť, ktorá nikdy neprestala," uviedol Macron, ktorý zdôraznil, ako veľa to znamenalo pre Arménsko a Arménov.Macron na záver svojho príhovoru vyjadril presvedčenie, že Francúzsko na Aznavoura nikdy nezabudne, lebo "vo Francúzsku básnik nikdy nezomiera".Pozvanie na rozlúčku dostali aj mnohí politici, diplomati, či Aznavourovi kolegovia z umeleckej branže, napríklad herec Jean-Paul Belmondo, šansonierka Mireille Mathieu, či spevák Eddy Mitchell.Pre stovky fanúšikov, ktorí neboli pozvaní na rozlúčku, bola na fasáde Invalidovne nainštalovaná veľkoplošná obrazovka, aby takto mohli sledovať priamy prenos z nádvoria.Charla Aznavoura pochovajú v sobotu v úzkom kruhu rodiny a priateľov na cintoríne v meste Montfort-l'Amaury v regióne Yvelines v parížskej metropolitnej oblasti. Rakvu uložia do rodinnej hrobky po boku spevákových rodičov a syna Patricka, ktorý zomrel v roku 1976 vo veku 25 rokov. Pred pohrebom, v sobotu dopoludnia sa v arménskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v 8. parížskom obvode uskutoční zádušná omša.Francúzske médiá informovali, že Aznavour zomrel prirodzenou smrťou, keď v pondelok dopoludnia podľahol pľúcnemu edému, ktorý spôsobil kardiorespiračné zlyhanie. Telo našli príbuzní vo vani v kúpeľni pri jeho spálni. Následná pitva vylúčila, že by zomrel utopením.Týždeň pred smrťou sa Aznavour vrátil z koncertného turné v Japonsku.