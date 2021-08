Na čo myslieť pri expanzii eshopu?

Jednou z hlavných tém online prostredia je bezpečnosť, ktorá v minulom roku dala zabrať najmä kamenným predajniam. Kamenné obchody museli spĺňať vysoké hygienické podmienky, aby mohli zostať otvorené. V online svete nič takéto nehrozí, a navyše, bezpečnosť platieb kartou cez internet, aj vďaka novým technológiám, neustále stúpa a stále viac ľudí uprednostňuje nakupovanie online. Založenie eshopu nebolo nikde rýchlejšie a dostupnejšie ako je dnes. Spoločnosť Expandeco pomohla už množstvu začínajúcim online podnikateľom, ktorí časom rozšírili svoj predaj aj za hranice domáceho trhu.

Založenie eshopu je len začiatok. Väčšina úspešných online obchodov sa po etablovaní na domácom trhu, začne časom pohrávať s myšlienkou expanzie eshopu a naplno využiť svoje kapacity, osloviť väčší počet potenciálnych zákazníkov a preveriť svoje služby na novom trhu. Treba si uvedomiť, že čo platí na slovenských zákazníkov a domácom trhu, nemusí fungovať napríklad v Maďarsku alebo v Rumunsku. Na čo treba myslieť pri expanzii eshopu?

Zaujíma vás koľko stojí expanzia a či sa viac oplatí ísť po vlastnej osi alebo využiť služby agentúry? Prečítajte si sériu článkov o nákladoch spojených s expanziou.

Kvalitné preklady

Expanzia eshopu začína analýzou miestneho trhu, konkurencie a nákupných zvyklostí miestnych obyvateľov. Nemenej dôležité sú preklady textov do lokálneho jazyka. Obzvlášť v regióne strednej a východnej Európe jednoducho angličtina nestačí. V prípade seriózneho záujmu o podnikania na zahraničnom trhu sú preklady textov do lokálneho jazyka nevyhnutné. Ak chcete uspieť na Rumunskom trhu, a odkrojiť si z jeho veľkého a rastúceho potenciálu, zvolte preklady textov do rumunčiny. Rodení prekladatelia dokážu zabezpečiť okrem bezchybnej gramatiky aj potrebnú tonalitu textu, ktorou viete získať sympatie potenciálnych zákazníkov hneď v úvode.

Komunikácia so zákazníkmi

Dôveryhodnosť eshopu zohráve veľmi dôležitú úlohy najmä v regióne strednej a východnej Európy, kde pomerne veľa ľudí sa obáva pri online nákupe podvodu.

Lokálna zákaznícka podpora či uvedenie lokálneho telefónneho čísla na webe zvyšuje konverzie eshopu. Zákazníci môže kedykoľvek zavolať do eshopu a overiť si potrebné informácie. Vedeli ste, že ukrajnskí zákazníci očakávajú, že im eshop telefonicky potvrdí ich objednávku?

Jednoduché vrátenie zásielky

V online svete je úplne bežné, že zákazníkovi nesadne veľkosť a tovar sa rozhodne vrátiť. Jednoduché a rýchle vrátenie tovaru veľakrát rozhoduje o tom, v ktorom eshope zákazník nakúpi. Politika vratiek je tŕňom v oku pre väčšinu eshopárov. Nemusí to tak byť. Dobre nastavená reverzná logistika dokáže odľahčiť zákaznícku podporu, urýchliť proces reklamácie a vrátenia peňazí a hlavne, získava lojálnych zákazníkov.

Pri expanzii eshopu zohráva politika vratiek kľúčovú úlohu a šetrí eshopu čas a peniaze. Vratky sú kontrolované ešte v krajine kupujúceho a informácie okamžite zasielané priamo do centrály eshopu a rýchlejšie postupovať v reklamačnom procese. Eshop dokáže týmto spôsobom ušetriť peniaze za dopravu a v prípade znehodnoteného tovaru vracajúceho sa z Ukrajiny aj peniaze za colné poplatky.

Pri vstupe na nový trh sa snažte pôsobiť čo možno najviac lokálne. Zozbierané dáta z analýza trhu a informácie o nákupnom správaní zákazníkov je na začiatok tým správnym vodítkom, ktoré vás povedie na cesta za úspešnou expanziou a odkryje nové možnosti. Zvažujete si založiť vlastný eshop alebo vás láka expanziu eshopu do zahraničia? Spoločnosť Expandeco poskytuje komplexné služby pri expanzii eshopov do zahraničia.

Zdroj obrázka: Expandeco