Viktória vstupuje do ďalšieho lockdownu, na sprísnenie opatrení stačilo osem nových infikovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálsky štát Viktória zavádza opäť lockdown. Oznámila to vo štvrtok miestna vláda. Od začiatku pandémie koronavírusu vstupuje štát na východnom pobreží do režimu plošných reštrikcií už po šiesty raz. Viktória bude uzavretá sedem týždňov po tom, čo v jej metropole Melbourne zistili osem nových prípadov nákazy, uviedol premiér regionálnej vlády Daniel Andrews.Lockdown začína platiť o 20:00 miestneho času. Melbourne je po Sydney druhé najľudnatejšie mesto v Austrálii. Vláda podľa premiéra nemala inú možnosť, keďže do stredy bolo zaočkovaných iba 20 percent dospelých Austrálčanov.Minulý týždeň Viktória ukončila piaty lockdown. Andrews v tom čase uviedol, že jeho štát sa pravdepodobne stal jedinou administratívnou jednotkou na svete, ktorá dvakrát porazila ohnisko delta variantu.Melbourne sa vlani ocitlo v epicentre pandémie. Počty nových infekcií kulminovali v auguste, keď ich pribúdalo v priemere 725 denne. Z 925 úmrtí na ochorenie COVID-19 v Austrálii od začiatku pandémie pripadá 820 na štát Viktória.