Na čo si dať pozor, aby boli novoročné predsavzatia úspešné?

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Viac cvičiť, jesť zdravšie, schudnúť, tráviť viac času s kamarátmi a rodinou. Podľa portálu Statista.com sa v roku 2022 vo Veľkej Británii rozhodlo najviac ľudí práve pre tieto novoročné predsavzatia. A čo vy, tiež ste si nejaké dali? Štatistiky hovoria pomerne jasne: hoci si novoročné predsavzatia dáva len 16 % obyvateľov Veľkej Británie, až 80 % z nich zlyhá v priebehu prvého mesiaca. Čo robiť, aby ste uspeli?O úspechu novoročných predsavzatí rozhoduje tiež dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli viac cvičiť či jesť zdravšie. Pozreli ste sa do zrkadla a povedali ste si: "Takto ďalej nie!", alebo vás na novoročné chudnutie prehovorila kamarátka? Ak sme o niečom presvedčení, motivácia vychádza z nášho vnútra, šance na úspech novoročného predsavzatia rastú. To znamená, že ak sa pre niečo rozhodneme na základe vonkajšieho podnetu – stávka s kamarátom, spolupatričnosť s kamarátkou – naša motivácia a odhodlanie nie je také silné, ako keď sme presvedčení o tom, že to, čo robíme, je správne.Ušetriť viac peňazí. Schudnúť. Viac cvičiť. Stretávať sa častejšie s kamarátmi. Viete, čo majú tieto novoročné predsavzatia spoločné? Nie sú konkrétne. Koľko peňazí chcete ušetriť? Koľko kilogramov chcete zhodiť? Ako často chcete cvičiť či stretávať sa s kamarátmi? Chýba im konkrétnosť, vďaka ktorej dokážete pozorovať svoj pokrok a tiež na konci roka vyhodnotiť, či ste uspeli.Ak ste po 365 dňoch intenzívneho pohybu a zdravej výživy zhodili 1 kilogram, schudli ste. Považujete to však za úspech? Zrejme nie. Aby šance na úspech novoročného predsavzatia rástli, je na mieste dať si merateľný cieľ. Chcem si dvakrát týždenne zabehať, strýka Vila chcem vidieť aspoň raz za mesiac, kváskový chlieb budem piecť každý druhý deň.Prišla vám nová nutričná váha , knihy o zdravej výžive máte nachystané, permanentka do fitka kúpená, taška so športovým oblečením pripravená do akcie. Čas však plynie, hodiny strávené v posilňovni ubiehajú a výsledky nevidieť. Častou reakciou býva: "Snažím sa a nič, zrejme je načase skoncovať." To by však bola chyba. Keď s niečím začneme – napríklad s chudnutím – zmeny sa začnú diať okamžite, ale sú také malé, že sa nám môžu zdať zanedbateľné. Nie sú.Ako sa hovorí: "Cent k centu a som milionár," platí to i v tomto prípade – gram ku gramu a zrazu je prvé kilo dole. Tak veľmi vytúžené zmeny prichádzajú nepríjemne pomaly, až si ich zväčša ani nevšimneme, ale dejú sa. Vtedy treba vytrvať vo svojom snažení a zrazu sa po pol roku pozriete do zrkadla a bum: vidíte tam iného, zdravšieho a lepšie vyzerajúceho človeka.Ďalším dôvodom stojacim za neúspešným novoročným predsavzatím často býva aj premáhanie sa. Idem cvičiť, nejdem, idem, nejdem? Dnes sa mi nechce, dobehnem do zajtra. Ako postupovať, aby sme sa nemuseli premáhať? Najúčinnejšie sú dve riešenia: správne sa vnútorne nastaviť a urobiť z činnosti, ktorá vám pomáha napĺňať novoročné predsavzatie, rutinu. Prišiel rad na deň, kedy by ste mali piecť kváskový chlieb? Nepremýšľajte o tom, či sa vám chce, alebo nie. Jednoducho vytiahnite kuchynský robot , nasypte doň múku, vodu, kvások a zapnite ho. Bez premýšľania. Automaticky.Ak takmer vôbec nerozmýšľame o danej činnosti a iba ju automaticky vykonáme, stáva sa z toho rutina. Niečo, čo berieme ako prirodzenú súčasť nášho života a vôbec sa jej nevyhýbame, práve naopak, po čase by nám mohla chýbať. Chcete, aby vaše novoročné predsavzatia boli úspešné? Skúste to takto: základom je vnútorná motivácia, nevzdať sa po prvom neúspechu či pomalom napredovaní, dajte si konkrétne ciele a urobte si z danej činnosti rutinu. Šance na úspech tak výrazne porastú.Informačný servis