Na Colours of Ostrava prídu štyri hviezdne „S“, sú medzi nimi aj Sting, Shaggy a Snow Patrol

Aj Snow Patrol budú v Česku prvýkrát

Prekvapenie na Vianoce

10.12.2024 (SITA.sk) - Festival Colours of Ostrava oznamuje ďalšie mená pre nadchádzajúci ročník, ktoré dopĺňajú už skôr ohlásené hviezdy ako The Chainsmokers Iggy Pop alebo Justice.Do Česka sa vracia Sting , ktorý zavíta do Dolných Vítkovíc po prvý raz. Navyše sa v areáli stretne so svojím kolegom Shaggym, ktorý zažije svoju českú sólovú premiéru.Prvýkrát prinesie festival do Česka aj skupinu Snow Patrol, autorov najhranejšej skladby britských rádií tohto storočia. Rad svetových "S” dopĺňa dvojica Sofi Tukker , ktorá príde s novým albumom vydaným koncom leta.Festival Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 16. do 19. júla 2025, ponúka okrem klasických a VIP štvor­denných vstupeniek aj nové kategórie VIP+ alebo Fresh, pričom jednodňové vstupenky sú dostupné za zvýhodnenú cenu od štvrtka 5. decembra. Žánrovo pestrá ponuka 22. ročníka sa rozširuje o reggae, indie rock či electro pop.mmmmmSting je meno, ktoré českí a slovenskí fanúšikovia dobre poznajú. Tento hudobník sa rád vracia do Česka, no jeho festivalové vystúpenie bude výnimočné stretnutím s dlhoročným priateľom Shaggym. Táto reggae ikona vrátila svetoznámeho basgitaristu k jeho koreňom, čo vyústilo do spoločného albumu 44/876 z roku 2018.Shaggy, ktorý budúci rok oslávi 30 rokov od vydania svojho prelomového albumu Boombastic, zatiaľ nemal v Česku sólový koncert. Jeho ďalší zásadný album Hot Shot, s hitmi ako Angel a It Wasn’t Me, bude mať 15 rokov. Pretože obaja umelci vystúpia v rovnaký deň, je pravdepodobné, že dôjde k spoločnému vystúpeniu.„Sme veľmi radi, že na Colours konečne uvidíme Stinga. Pre mňa osobne je fascinujúcou postavou modernej hudobnej scény, ktorá nikdy neváhala experimentovať s rôznymi žánrami. O to viac ma teší, že sme na rovnaký deň dohodli aj Shaggyho. Ten prinesie svoje najväčšie hity s kapelou, ktorá podčiarkne jeho rytmy na druhú dobu. Naopak, Sting osekáva aranžmány na minimum a vystačí si na pódiu s dvoma spoluhráčmi. Veľmi by ma potešilo, keby si títo hudobníci našli cestu k spoločnému vystúpeniu nielen v zákulisí, ale aj pred publikom," hovorí umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová Spojenie sa odohrá aj na českej scéne, keďže v line-upe pribudli J.A.R., ktorých člen Dan Bárta vystupoval so Stingovým gitaristom Dominicom Millerom.Veľkou radosťou pre fanúšikov bude určite aj meno Snow Patrol. Skupina, známa hitmi ako Run, Chocolate či Chasing Cars (najhranejšia skladba 21. storočia v britských rádiách), príde do Česka prvýkrát. Po viac ako tisíc odohraných koncertoch privezú album The Forest Is The Path, ktorý, podľa recenzie britského The Telegraph, prináša "príjemne hrejivý pocit, ktorý ma núti počúvať ho stále dokola".Nový album prinesie aj dvojica Sofi Tukker, ktorá musela kvôli zdravotným problémom zrušiť svoje letné turné, vrátane vystúpenia v Ostrave. Hudobníci Sophie Hawley-Weld a Tucker Halpern si počas šiestich rokov získali fanúšikov po celom svete.Ich tvorba čerpá inšpiráciu z africkej, latinskoamerickej a blízkovýchodnej hudby. Svoje nové originálne album The Vandalist predstaví aj speváčka Noga Erez, ktorá ho opisuje ako "plné silných emócií – dokáže vás rozosmiať, rozplakať i nahnevať".Už v novembri boli do line-upu pre rok 2025 oznámené mená ako James Smith, Kalush Orchestra, Loverman a Shiran & Bakal.Rôznorodosť a pestrosť ponúka možnosti pre každého – od najmladších po najstarších, od cestovateľov s batohmi až po tých, ktorí si chcú užiť zážitky z Colours of Ostrava na vysokej úrovni. Aj preto je v predaji popri štandardných vstupenkách obmedzené množstvo cenovo zvýhodnených Fresh ticketov, určených pre návštevníkov vo veku od 15 do 21 rokov vrátane.Pre záujemcov o vyšší komfort je v ponuke upgradovaná verzia VIP+, ktorá obsahuje prednabitý čip na konzumáciu niekoľkých jedál a nápojov z exkluzívnej ponuky VIP zóny. Vstupenky sú dostupné v predajnej sieti GoOut a na webe festivalu Od štvrtka 5. decembra sú v predaji aj jednodňové vstupenky na jednotlivé dni festivalu. Multižánrový medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava sa uskutoční v roku 2025 od 16. do 19. júla. Kompletný prehľad interpretov a ich vystúpení podľa jednotlivých dní nájdete v popise vstupenky.Prvý deň, v stredu 16. júla, bude hlavná scéna patriť Stingovi a Shaggymu, štvrtok ovládnu Iggy Pop a Justice, piatkový deň bude patriť Snow Patrol a záver festivalu bude v réžii The Chainsmokers. Hudobný program ešte nie je kompletný, mená interpretov budú postupne dopĺňané. Rovnako budú časom zverejnení aj hostia Meltingpotu, najväčšieho živého multiodborového fóra v Európe. Na toto fórum majú prístup všetci návštevníci s platnou festivalovou vstupenkou.