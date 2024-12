Slovenka Adéla Jergová boduje v Amerike, piesňou Superscar približuje odvrátenú stránku šoubiznisu

Porotcovia jej úspech predpovedali

O Adéle

... 21-ročná speváčka a tanečnica Adéla Jergová podľahla baletu už ako trojročná. V priebehu svojej baletnej kariéry tancovala vo viedenskej opere už ako 14-ročná, následne zamierila do English National Ballet School a Royal Ballet School.



V roku 2022 sa dostala do tréningového programu firiem Hybe X Geffen, kde sa spomedzi 140 000 uchádzačov prebojovala do finále projektu. Trénovala dva roky, až kým sa jej čas v súťaži elimináciou neukončil.



V auguste 2024 vyšiel o súťaži dokument s názvom Pop Star Academy: Katseye, ktorého bola dôležitou súčasťou. To speváčke dalo priestor na štart kariéry. V tom istom čase som vydala svoj debut Homewrecked, ktorý má momentálne 2,5 milióna vypočutí v priebehu dvoch mesiacov, nasledovala Superscar, ktorú si za mesiac vypočulo viac ako 1,2 milióna poslucháčov.





10.12.2024 (SITA.sk) - Meno Adéla Jergová, hoci ide o Slovenku, je viac známe za veľkou mlákou a v rôznych končinách sveta ako u nás. Na svedomí to má mimoriadny úspech v Los Angeles, ktorý talentovaná speváčka a tanečnica dosiahla účasťou vo finálovej desiatke umeleckej show PopStar Academy – Katseye.Skupina speváčok, z viacerých kútov sveta, bojovala o svoje miesto v dievčenskej popovej hudobnej skupine. „Bola to pre mňa zaujímavá životná etapa. Škola pre Popstars – vyslovene. Veľa som sa naučila aj poučila. Mnoho dobrého aj zlého. Určite ma to posilnilo, dodalo ostré lakte a naučilo nielen, čo sa týka umeleckého rozvoja, ale aj osobného," približuje Adéla svoje výrazné životné obdobie, ktoré jej zmenilo život.„Vďaka projektu som našla smer, ktorý ľudí zaujíma, ukázalo mi presne to, čo chcem a čo nechcem robiť. V šou som si vycibrila talent a získala priateľstvá na celý život. Ale najmä ma to privialo do LA, kde som získala perfektnú situáciu a vďaka tomu začala svoju hudobnú kariéru," dodáva speváčka k účasti v umeleckom projekte, ktorý si diváci od leta tohto roku môžu pozrieť na Netflixe.Už počas súťaže porotcovia Adéle predpovedali úspech v sólovej kariére. Bratislavčanka po skončení projektu vsadila na kartu sólovej jazdy a vydala prvý singel Homewrecked, ktorý si získal státisíce fanúšikov a zinkasoval prehratia v miliónových číslach.Po úspešnom štarte Adéla ponúkla singel Superscar, ktorý opäť boduje, tentokrát však piesni dopriala aj videoklip. Singel Superscar vznikol v auguste tohto roku a je výsledkom spoločnej tvorby s Adéliným kamarátom a textárom Liamom Benayonom a Beccou Krueger.„Ja mám veľmi jasnú víziu, čo chcem svojou tvorbou povedať a ukázať," približuje speváčka, že priebeh vzniku a nahrávania skladby prebiehal hladko, pričom nahrávanie piesne sa uskutočnilo v štúdiu v Los Angeles, u jej producenta Granta Knoche.Adéla pri svojom druhom singli siahla po vážnej, avšak veľmi odvážnej téme. „'Superscar' je o využívaní a vykorisťovaní. V mojom prípade tu ide o hudobný priemysel a tanečný svet, ale vo všeobecnosti sa jej význam dá uplatniť aj v bežnejších oblastiach. Je to ďalšia kapitola pre postavu, ktorú stvárňujem vo svojej tvorbe. Prechádza si nespravodlivosťou a bolesťami a hovorí o tom, že šoubiznis z nej nespravil Superstar, ale skôr jej dal Superscar (scar vo voľnom preklade znamená jazva)," vysvetľuje Adéla význam piesne.Zároveň poukazuje, že sa nejedná o jej vlastný príbeh, vo vodách šoubiznisu je však táto téma častokrát krutou realitou. Pieseň sa dočkala skvelých ohlasov nielen od fanúšikov, ale aj u medzinárodne uznávaných speváckych kolegýň.„Feedback som dostala aj od Grimes, mojej kamarátky a kolaborátorky, veľmi sa jej páčila a veľmi vo mňa verí, čo si naozaj vážim. Taktiež dievčatá z Katseye mi po vydaní písali a posielajú mi screenshoty, že ju stále počúvajú. SZA mi 'lajkla' video k pesničke, takže to bol cool moment," teší sa speváčka hviezdnej podpore.Vizuálnu stránku skladby má na svedomí samotná speváčka v spolupráci s Miguelom Zarate a Like Romeo. Videoklip sa natáčal v meste anjelov, Adélinom aktuálnom pôsobisku, pričom natáčanie trvalo dva dni. Dominantným prvkom videa sa stal tanec, ktorý fanúšikov natoľko zaujal, že sa choreografiu naučili.„Choreografiu sme vymysleli spolu s Miguelom Zarate. V priebehu dvoch týždňov sme skúšali s tanečníkmi, ja som ju však začala postovať a promovať už predtým, než som zverejnila videoklip a natívne sa začala rozširovať. Moji fanúšikovia sa ju učia a potom postujú na TikTok a ďalšie sociálne siete," vysvetľuje multitalentovaná umelkyňa.Bravúrne výkony v klipe predvádzajú tanečnici Jae Fusz, Devin Neal, Zach Molton, a Drew Venegas. „Sú to kamoši môjho choreografa. Jae ma dokonca učil, keď som bola v Popstar Academy. V klipe si zahrala aj moja malá sestra Stela Jergová, ktorá stvárňovala moju mladšiu verziu," predstavuje speváčka účinkujúcich.Vizuálna stránka Superscar korešponduje so spomínaným významom piesne. „V klipe ide o fantasy verziu pop star a o tom, ako to v realite vôbec nie je také pekné, ako by si človek predstavoval. Vizuál je ironický, páči sa mi zobrazenie, že niečo, čo má byť "perfektné” prechádza zneužívaním a nepríjemnými vecami," vysvetľuje Adéla nadsádzku.Natáčania sa zúčastnil aj jej obľúbený tanečník, ktorý dlhé roky tancoval pre Arianu Grande . „Volá sa Boy Boi a na mieste sme spravili choreografiu pre baletné Pas De Deux, kde som bola na špičkách. To bolo šialené, lebo ja som jeho dlhoročný fanúšik," neskrýva speváčka a tanečnica nadšenie, pričom práve tanec na špičkách odštartoval jej umeleckú kariéru.O tom, že Adéla nelení, svedčia i jej ďalšie plány. „Určite chcem produkovať viac hudby, teším sa na spoluprácu s GRIMES. Rysuje sa mi podpis zmluvy s americkým vydavateľom a rozhodne plánujem viac videí a viac tanca. A snáď koncertovať, tento rok – menšie shows – tých sa neviem dočkať," prezrádza Adéla svoje najbližšie plány, pričom jej idea je nadviazať na doterajší smer.„Pesničky, ktoré ako ďalšie vydám, budú rovnako o postave, ktorú stvárňujem a ktoré sa postupne vykryštalizujú do EP-čka," dodáva multitalentová umelkyňa na záver.