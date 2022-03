Na Cypre protestovali proti vojne na Ukrajine, pridali sa aj desiatky Rusov

Desiatky ruských občanov sa v nedeľu pripojili k Ukrajincom v cyperskom prímorskom letovisku Limassol, aby protestovali proti vojne na Ukrajine.

Približne 50 Rusov sa zhromaždilo v prechádzkovej zóne Limassolu predtým, ako sa pripojili k ostatným protestujúcim, aby kričali heslá „Stop vojne, stop Putinovi" a „Rusko bez Putina". Mávali modrobielymi vlajkami, o ktorých povedali, že ide o ruské národné vlajky bez červeného pruhu, ktorý predstavuje „krv a násilie".

13.3.2022 (Webnoviny.sk) -Demonštrantka Jevgenija Šlikavová, ktorá na Cypre žije a pracuje päť rokov, pre tlačovú agentúru The Associated Press povedala, že napriek ruskej propagande si Ukrajina „nezaslúžila túto akciu zo strany našej vlády". Dodala, že protestujúci žiadajú okamžité skončenie vojny, „ktorú nepodporujeme".„Som presvedčená, že osobou, ktorá Rusku najviac spôsobila oslabenie a nejednotnosť je samotný Putin," povedala Šlikavová. Zároveň kritizovala ruského prezidenta a jeho stúpencov za to, že privolali hnev sveta na Rusko, ktoré sa pýši svojimi humanistickými hodnotami a kultúrou. „Ale teraz je pre celý svet Rusko agresorom," dodala.