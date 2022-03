Dron spadnutý v Chorvátsku bol vyzbrojený výbušným zariadením

Vojenský dron , ktorý havaroval v chorvátskom Záhrebe, bol vyzbrojený výbušným zariadením. V nedeľu to povedal chorvátsky minister obrany Mario Banožić s tým, že našli stopy výbušnín a stopy naznačujúce, že to nebol prieskumný stroj.

Vyvoláva to podľa neho ďalšie otázky o pôvode dronu, pretože existujú náznaky, že by mohol patriť Rusku aj Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Vyšetrovatelia vytiahli z krátera, ktorý vznikol po náraze, ostatné časti stroja vrátane poškodenej čiernej skrinky, ktorá by mohla odhaliť trasu jeho letu.

13.3.2022 -Bezpilotné lietadlo, ktoré chorvátski vyšetrovatelia identifikovali ako dron Tu-141 sovietskej výroby, dopadlo neďaleko študentského internátu na okraji Záhrebu vo štvrtok v noci a výbuch, ktorý nasledoval, poškodil zhruba 40 zaparkovaných áut. Stroj pritom predtým preletel cez Rumunsko a Maďarsko.Keďže všetky tri posledné menované štáty patria do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , Záhreb skritizoval alianciu za pomalú reakciu na veľmi vážny incident a spochybnil jej pripravenosť. NATO tvrdí, že integrovaná protivzdušná a protiraketová obrana aliancie sledovala dráhu letu objektu.Chorvátski predstavitelia však uviedli, že úrady krajiny neboli informované a NATO reagovalo až na otázky novinárov. Banožić avizoval, že budú požadovať odpovede týkajúce sa incidentu a že ho prehodnocujú aj jeho rezortní kolegovia v Rumunsku a Maďarsku.