Na Cyprus sa doplavilo viac ako 100 migrantov zo Sýrie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 4. novembra (TASR) - Čln so 131 sýrskymi migrantmi na palube doplával v pondelok k severozápadnému pobrežiu Cypru. Informovala o tom cyperská polícia, píše agentúra AP.K 20-metrovému člnu, ktorý spozorovali cyperské orgány v pondelok skoro ráno, bolo vyslané plavidlo námornej polície, aby čln priviedlo do prístavu.Na jeho palube sa nachádzalo 118 mužov, deväť maloletých a štyri ženy. Migranti mali byť následne prevezení do prijímacieho strediska na predmestí hlavného mesta Nikózia.Severné pobrežie Cypru sa nachádza len približne 65 kilometrov od južného pobrežia Turecka, odkiaľ podľa cyperských predstaviteľov prichádza väčšina utečencov.Na ostrove Cyprus s 850.000 obyvateľmi žije v preplnených táboroch približne 20.000 migrantov.