Rakúšan vo videu sa priznal, že počas biskupskej synody ukradol sošky

Pápež František svätou omšou v Bazilike sv. Petra slávnostne otvoril biskupskú synodu venovanú Amazónii, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 4. novembra (TASR) - Ku krádeži domorodých drevených sošiek zobrazujúcich tehotné ženy, ku ktorej došlo v jednom z kostolov v talianskej metropoly Rím, sa v pondelok priznal Rakúšan, ktorý sám seba označil za pro-life aktivistu. Soška nahej tehotnej ženy podľa neho porušovala prvé božie prikázanie, informoval rakúsky denník Der Kurier.Ku krádeži došlo počas biskupskej synody venovanej Amazónii, ktorá sa konala v Ríme od 6. do 27. októbra 2019. Rakúšan z Viedne sa ku krádeži sošiek z karmelitánskeho kostola Santa Maria in Traspontina priznal prostredníctvom videa. Ako uviedla katolícka tlačová agentúra Kathpress, muž sošky ukradol pred dvoma týždňami a hodil ich do rieky Tiber.Študent, ktorý je aktívny v hnutiach na ochranu života v Rakúsku a v Nemecku, chcel podľa svojich slov týmto činom dokázať, že existujú ľudia, ktorí takéto veci už viac nebudú akceptovať. Ako vyhlásil, kľačiace sošky žien porušujú prikázanie o uctievaní jediného Boha.Krádež sošiek, ktoré boli v kostole umiestnené spolu s ďalšími symbolickými predmetmi každodennej kultúry pôvodných obyvateľov Amazónie, vyvolala kontroverzné reakcie. Pápež František poprosil tých, ktorých sa krádež dotkla, o odpustenie.Viedenský arcibiskup Christoph Schönborn krádež označil za "škandalóznu a pohoršujúcu". Tieto sošky sú podľa jeho slov prejavom citlivosti domorodých obyvateľov k posvätnosti života, za ktorú sa katolícka cirkev rázne zasadzuje.vyhlásil kardinál Schönborn a dodal, že aj v prípade, že by sa niekto cítil dotknutý a vyprovokovaný soškou nahej tehotnej ženy, nepredstavuje to dôvod hodiť ju do rieky.V závere biskupskej synody venovanej Amazónii katolícki biskupi vyzvali pápeža Františka, aby umožnil ženatým mužom v Amazónii stať sa kňazmi a ženám získať väčšie postavenie v cirkvi.