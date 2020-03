Na D1 v smere do Trnavy došlo v pondelok k dopravnej nehode, obaja vodiči skončili v nemocnici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vážna nehoda sa stala v pondelok večer na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Ako informovala bratislavská krajská polícia, 42-ročný vodič Fordu Fiesta narazil do rumunského VW Golf, ktoré malo poruchu.Vodič so spolujazdkyňou z pokazeného vozidla vystúpili tesne pred nárazom. Napriek tomu boli pri nehode zranení obaja vodiči. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Šoféri skončili v nemocnici. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.