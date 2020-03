Ravasz sa chce naďalej venovať rómskej problematike, Matovičova vláda jeho návrhy ignorovala

V tejto dobe ide skôr o politiku

Výmena splnomocnenca vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) sa chce aj po odchode z funkcie naďalej venovať rómskej problematike. Reagoval tak na rozhodnutie novej vlády, ktorá avizovala jeho odvolanie.Na sociálnej sieti uviedol, že vláda od začiatku ignoruje návrhy, ktoré úrad pripravil spolu s odborníkmi a neziskovkami na zvládnutie koronavírusu v marginalizovaných rómskych komunitách.„Je mi ľúto, že aj v tejto dobe ide skôr o politiku,“ napísal v statuse. Vláda chce za novú splnomocnenkyňu vymenovať Andreu Bučkovú.Ravasz sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na výsledkoch úradu počas posledných štyroch rokov. „Či už sú to škôlky pre každé dieťa, rekordný počet terénnych pracovníkov, obnova Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), pozemkové úpravy alebo ďalšie z desiatok prelomových úspechov. Všetko, čo sme dosiahli, sme dosiahli spoločne. Stále verím v to, prečo som prijal post splnomocnenca vlády: na Slovensku sa budeme mať naozaj dobre, iba ak nebudeme mať ľudí v hlbokej chudobe,“ konštatoval.Vláda by v utorok mala na rokovaní odsúhlasiť výmenu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Andrea Bučková pôsobila ako vecná gestorka horizontálnych princípov rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a nediskriminácia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.V rokoch 2012 až 2016 bola riaditeľkou odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.Na úrade pôsobila v minulosti aj ako riaditeľka odboru metodiky a koordinácie regiónov. Do funkcie splnomocnenkyne má nastúpiť v stredu 1. apríla. Ábel Ravasz bol splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity od 7. apríla 2016.