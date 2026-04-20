20. apríla 2026

Na Dargovskom kopci horel autobus plný cestujúcich – FOTO


Tagy: Autobus Hasiči Požiar Požiar autobusu

Na Dargovskom kopci (okres Trebišov) horel cez víkend autobus plný cestujúcich, nik sa pri ňom nezranil. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, pri požiari ...



678339142_122158423502730230_4956315795097501275_n 1 676x507 20.4.2026 (SITA.sk) - Na Dargovskom kopci (okres Trebišov) horel cez víkend autobus plný cestujúcich, nik sa pri ňom nezranil. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, pri požiari zasahovali v sobotu v noci, krátko pred 2:30, hasiči z Bidoviec. Po príchode hasičov na miesto bolo už celé vozidlo v plameňoch, všetci cestujúci sa nachádzali mimo autobusu.




href="https://sita.sk/fotogaleria/poziar-autobusu-na-dargovskom-kopci-fotografie/">Požiar autobusu na Dargovskom kopci (fotografie)




„Na pomoc boli privolané aj posilové jednotky z Košíc – cisternové vozidlo a evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru. Pri likvidácii požiaru hasiči použili 13 000 litrov vody, štyri hasebné prúdy a penu,” priblížilo KR HaZZ. Doplnilo, že cestujúci počkali na príchod náhradného autobusu v evakuačnom autobuse hasičov. „Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,” uzavreli hasiči.

Zdroj: SITA.sk

Tagy: Autobus Hasiči Požiar Požiar autobusu
