19. apríla 2026

Španielsko požiada Úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom, hovorí o porušovaní medzinárodného práva


Španielsko oznámilo, že požiada Európsku úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom kvôli údajným porušovaniam medzinárodného práva, uviedol



spain_nato_summit_the_south_07966 86413f157acc402bb4f6115b1e25ab54 1 scaled 1 676x470 19.4.2026 (SITA.sk) - Španielsko oznámilo, že požiada Európsku úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom kvôli údajným porušovaniam medzinárodného práva, uviedol premiér Pedro Sanchez.


Sanchez kritizoval vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za konflikt v Gaze a izraelské útoky na susedný Libanon. Netanjahu obvinil Španielsko z pokrytectva a nepriateľstva.

Obavy z vojenských taktík


„V utorok vláda Španielska predloží EÚ návrh na ukončenie asociačnej dohody s Izraelom,“ povedal Sanchez na politickom zhromaždení v Andalúzii. Tvrdil, že Izrael porušuje medzinárodné právo a preto„nemôže byť partnerom Európskej únie.

Asociačná dohoda z júna 2000 medzi EÚ a Izraelom obsahuje klauzulu o rešpektovaní ľudských práv. Španielsko a Írsko prvýkrát v roku 2024 požiadali o prehodnotenie dohody kvôli obavám z taktík použitých vo vojne v Gaze po útokoch Hamasu na Izrael v októbri 2023.

List Európskej komisii


Španielske uznanie palestínskeho štátu v tom istom roku rozčúlilo Izrael a Sanchez od tej doby zosilnil kritiku izraelskej vlády. Španielsko, Írsko a Slovinsko poslali v piatok list Európskej komisii, v ktorom žiadajú, aby sa dohoda s Izraelom prerokovala na najbližšom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ.

Netanjahu tento mesiac obvinil Španielsko z vedenia nepriateľskej diplomatickej kampane proti jeho krajine a zakázal Madridu účasť na práci americkom vedeného centra na stabilizáciu povojnovej Gazy.


Zdroj: SITA.sk - Španielsko požiada Úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom, hovorí o porušovaní medzinárodného práva © SITA Všetky práva vyhradené.

