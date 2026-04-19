|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. apríla 2026
Španielsko požiada Úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom, hovorí o porušovaní medzinárodného práva
Španielsko oznámilo, že požiada Európsku úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom kvôli údajným porušovaniam medzinárodného práva, uviedol
Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) - Španielsko oznámilo, že požiada Európsku úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom kvôli údajným porušovaniam medzinárodného práva, uviedol premiér Pedro Sanchez.
Sanchez kritizoval vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za konflikt v Gaze a izraelské útoky na susedný Libanon. Netanjahu obvinil Španielsko z pokrytectva a nepriateľstva.
„V utorok vláda Španielska predloží EÚ návrh na ukončenie asociačnej dohody s Izraelom,“ povedal Sanchez na politickom zhromaždení v Andalúzii. Tvrdil, že Izrael porušuje medzinárodné právo a preto„nemôže byť partnerom Európskej únie.
Asociačná dohoda z júna 2000 medzi EÚ a Izraelom obsahuje klauzulu o rešpektovaní ľudských práv. Španielsko a Írsko prvýkrát v roku 2024 požiadali o prehodnotenie dohody kvôli obavám z taktík použitých vo vojne v Gaze po útokoch Hamasu na Izrael v októbri 2023.
Španielske uznanie palestínskeho štátu v tom istom roku rozčúlilo Izrael a Sanchez od tej doby zosilnil kritiku izraelskej vlády. Španielsko, Írsko a Slovinsko poslali v piatok list Európskej komisii, v ktorom žiadajú, aby sa dohoda s Izraelom prerokovala na najbližšom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ.
Netanjahu tento mesiac obvinil Španielsko z vedenia nepriateľskej diplomatickej kampane proti jeho krajine a zakázal Madridu účasť na práci americkom vedeného centra na stabilizáciu povojnovej Gazy.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko požiada Úniu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom, hovorí o porušovaní medzinárodného práva © SITA Všetky práva vyhradené.
