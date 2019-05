Na demovnicovom koncerte Rádia_FM sa predstavia štyria interpreti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 21. mája (TASR) - Na jarnom demovnicovom koncerte Rádia_FM v bratislavskom KC Dunaj odznejú v stredu (22. 5.) od 20.00 najzaujímavejšie demovnicové objavy posledného obdobia v podobe kežmarských Homes, slovensko-anglického projektu Love My Science, bratislavského dua Terapia a Cobra Eleven z Hlohovca. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Demovnica Rádia_FM je webový a rozhlasový rebríček nahrávok slovenských autorov, ktorým ešte nevyšiel album. Ich skladby predstavuje Rádio_FM vo svojom vysielaní každú nedeľu od 18.00 do 19.00 a o ich poradí v hlasovacích kolách rozhodujú poslucháči na webe demovnica.sk.priblížila šéfdramaturgička Rádia_FM Janka Imrichová.Homes, vlastným menom Peter Kravárik, začal svoju hudobnú kariéru produkovaním inštrumentálnej gitarovej hudby. Jeho singel Younger Sun je začiatkom novej etapy, v ktorej prestáva byť inštrumentalistom a začína byť sólovým interpretom. Slovensko-anglický projekt Love My Science vznikol koncom roku 2017, jeho členmi sú Ingrid Rudavská (hudba, texty, klávesy, husle) a Richard Veal (gitara). Bratislavská hip-hopová skupina Terapia má dvoch členov - Jurgiho a Bonusa. Má za sebou úspešnú spoluprácu s rapermi, ako Majself, ADiss, Delik, Dawe White, Elpe, Naty alebo s producentmi, ako Peter Pann, Abe, Choppin, Dualit. Cobra Eleven je pseudonym dvoch drum and bassových producentov, ktorí sa skladaniu hudby venujú asi od roku 2013.