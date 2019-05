V bratislavskom Kine Mladosť uvedú dokument o geniálnom rozprávačovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 21. mája (TASR) - V bratislavskom Kine Mladosť premietnu v utorok o 18.00 h dokumentárny film o izraelskom spisovateľovi Amosovi Ozovi - The Nature of Dreams (O povahe snov).Dokumentárny portrét nedávno zosnulého svetoznámeho izraelského spisovateľa Amosa Oza mal svetovú premiéru pred desiatimi rokmi na Medzinárodnom filmovom festivale DocAviv v Izraeli. Film, pod ktorý sa podpísali režiséri Jonatán Zur a Máša Zurova, vznikal dva roky a divákom približuje nielen spisovateľove spomienky na jeho život, ale aj jeho politické názory a jeho zápas o nastolenie mieru v izraelsko-palestínskom konflikte. Účinkujú Amos Oz, Paul Auster, Nadine Gordimer, Sari Nusseibeh, Salman Rushdie, Šimon Peres a ďalší.TASR informovala Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart, v ktorom vyšli tri knihy svetoznámeho izraelského spisovateľa Amosa Oza - Čierna skrinka (2011), Panter v podzemí (2014) a Judáš (2018).Podujatie organizuje pri príležitosti nedožitých 80. narodenín autora Veľvyslanectvo Štátu Izrael na Slovensku, literarnyklub.sk, vydavateľstvo Slovart.Film sa bude premietať so slovenskými titulkami. Vstup je voľný.