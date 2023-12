Na desatoro zodpovedného hrania pozor aj počas sviatkov

Hrajte pre zábavu a potešenie, neberte hru ako formu zárobku. Očakávajte, že môžete vyhrať, ale aj prehrať.

Nevnímajte hranie ako únik od každodenných problémov. Nehrajte, keď sa cítite nahnevaný, osamelý alebo vystresovaný a keď ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Na hru si vopred stanovte finančný a časový limit. Peňažné limity na hranie si môžete nastaviť aj vo svojom hráčskom účte.

Nehrajte na dlh a neriskujte stratu neúmerne vysokých finančných prostriedkov. Hrajte s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť minúť. Nepožičiavajte si peniaze na hru.

Strážte si čas venovaný hraniu - aktuálna časomiera sa zobrazuje počas prihlásenia v hráčskom účte. Vyvažujte čas strávený hraním a čas venovaný iným aktivitám.

Nehrajte s cieľom získať späť peniaze, ktoré ste už raz prehrali.

Pri hraní si robte pravidelné prestávky.

Uvedomte si, že výsledok hazardnej hry je náhodný – nemôžete ho ovplyvniť. Neexistujú žiadne spôsoby ani systém, ktorými by sa dal výsledok hry ovplyvniť.

Informujte sa o možnostiach nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení a možnostiach samovylúčenia.

Rekapitulujte si pravidelne svoje výdavky a čas spojený s hraním.



Máte svoje hranie pod kontrolou?

Máte svoje hranie pod kontrolou?

Myslieť na to, ako sa zabaviť, ale zároveň hrať zodpovedne, by sme mali stále - ešte intenzívnejšie však v tomto sviatočnom období, keď má väčšina z nás viac voľného času. Mať svoje hranie pod kontrolou tak, aby zostalo len zábavou, sa dá, ak budeme dodržiavať aspoň základné zásady a využívať nástroje zodpovedného hrania. "Najvýznamnejším nástrojom sú sebaobmedzujúce opatrenia. Tie si môžete nastaviť vo svojom hráčskom účte vo forme maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky celkovej prehry za kalendárny mesiac. Tento nástroj vám efektívne pomôže dodržiavať finančné limity, ktoré ste si na hranie stanovili," vysvetľuje Túto možnosť ponúka aj národná lotériová spoločnosť. "Ďalšou dôležitou zásadou je aj stanovenie si časových limitov. Vždy si určite, koľko času budete hraniu venovať. Keď hráte, sledujte dobu prihlásenia sa do hráčskeho účtu, aby ste nestratili pojem o čase. Pri hraní si nezabúdajte vždy robiť prestávky, ktoré môžete využiť napríklad na pobyt na čerstvom vzduchu," pripomína. Hranie by totiž nemalo byť jedinou voľnočasovou aktivitou hráča. Netreba zabúdať ani na šport alebo iné formy zábavy a využívania voľného času. Tipov, ako hrať zodpovedne, je však oveľa viac. Ideálne je, ak bude každý hráč pri hraní dodržiavať tzv. Nie ste si istý, či máte nad svojim hráčskym správaním stále kontrolu? Spravte si jednoduchý diagnostický test a zistite, ako na tom ste. Ak cítite, že svoje hráčske správanie už nemáte úplne pod kontrolu, nebojte sa požiadať o pomoc. Prvým kontaktom môže byť napríklad, ktorá je dostupná na čísle každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 hod. Obrátiť sa môžete aj na niektoré z odborných zariadení A nezabúdajte. Hazardné hry sú určené len pre dospelých, preto vždy hrajte len od 18 rokov.