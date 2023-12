Nový rok privítajú v Prešove svetelnou šou. Ekologická náhrada bude výrazne drahšia ako býval ohňostroj

Program odštartuje beh

28.12.2023 (SITA.sk) - Posledný deň roka sa v Prešove bude niesť v znamení športu a silvestrovskej zábavy. Nový rok premiérovo privítajú ľudia v meste laserovo-svetelnou šou, ktorá nahradí silvestrovský ohňostroj. V súvislosti s programom bude počas podujatí kompletne uzatváraná Hlavná ulica vrátane mestskej hromadnej dopravy.Program posledného dňa končiace roka v centre Prešova odštartuje 38. ročník Silvestrovského behu, ktorý sa tento rok uskutoční prvýkrát na Hlavnej ulici. K dispozícii pre bežcov sú tri dĺžky trate. Pre všetkých hobby bežcov a tých, ktorí chcú podporiť dobrú vec, je určený Charity Run s dĺžkou 3,4 kilometra.Päťkilometrová trať čaká na účastníkov Nordic Walking a hlavný beh, rozdelený na viaceré súťažné kategórie má dĺžku 6,8 kilometra. Beh organizuje Prešov Running v spolupráci s mestom Prešov, Oblastným bežeckým spolkom v Prešove a Olympijským klubom Prešov.Záver posledného dňa roka spríjemní obyvateľom a návštevníkom silvestrovská zábava v centre mesta, ktorá sa začne na Hlavnej ulici o 21:30 koncertom skupiny Puding pani Elvisovej . O 23:00 vystúpi kapela Hex a Nový rok Prešovčania premiérovo privítajú svetelno-laserovou šou. Po polnoci sa o silvestrovskú zábavu postará DJ Lieskovský.„Prídu k nám kapely, ktoré nebolo vo zvyku v Prešove mať a svetelno-laserová šou nahradí ohňostroj,“ skonštatovala riaditeľa Parku kultúry a oddychu Ako dodala, o polnoci sa s príchodom Nového roka spustí päť až sedem minút trvajúci program s laserami, svetlami, hudbou a ďalšími efektmi.„Jednotlivé zariadenia budú umiestnené na konštrukcii pódia a od technických možností bude závisieť aj umiestnenie laserov na primátorský balkón,“ prezradila Rusiňáková. Samotná šou podľa nej prebehne zhruba vo výške dva až desať metrov nad hlavami ľudí.„Je to pre nás v Prešove novinka. Ide teda o pilotný projekt, ktorý sa ale dá veľmi pekne rozvíjať. Spolupracujeme s firmou, ktorá je na to špičkový odborník. Návštevníci z toho budú mať úžasný zážitok, ale táto šou nebude viditeľná zo sídlisk, ako boli obyvatelia zvyknutí pri ohňostroji,“ upozornila riaditeľka PKO.Laserovo-svetelná šou nahradí ohňostroj najmä pre ekologickosť a ohľaduplnosť voči zvieratám. Zároveň je drahšia. Stáť bude 10 500 eur, teda zhruba trojnásobok ceny ohňostroja.„Môže sa zdať, že ten nárast je veľký. My sme ohňostroj mali za veľmi výhodných podmienok. Laserovo-svetelná šou je nákladovo výrazne vyššia položka najmä preto, že tu príde celý tím ľudí, ktorí budú obsluhovať tento projekt,“ vysvetlila Rusiňáková. Celkové náklady na Vianočné trhy, ktoré začali už koncom novembra a vyvrcholia silvestrovskými oslavami, vyčíslila na zhruba 90- až 100-tisíc eur.V súvislosti s uvedenými podujatiami bude počas nedele 31. decembra úplne uzavretá Hlavná ulica, v úseku od križovatky s Jarkovou ulicou po križovatku s ulicou Hurbanistov v oboch smeroch, a to v dvoch termínoch. Najskôr od 9:00 do 11:00 a potom aj od 21:20 večer až do 02:00 Nového roka.Cestná premávka bude vedená po priľahlých komunikáciách na uliciach Duklianska, Vajanského, Grešova, Masarykova, Levočská, Remscheidská, Okružná a Štefánikova. Počas uzávierky bude mestská hromadná doprava presmerovaná po náhradnej trase cez ul. Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova a Masarykova. Trolejbusová doprava bude nahradená autobusovou.